Kika Silva se suma a la polémica moda de las 'Pom pom sneakers' Es la tendencia que más divide opiniones en Instagram.

Aunque ponerle un pompón a los zapatos no es algo nuevo pues Fendi ya había sorprendido en el 2013 incluyéndolos en el calzado y algunos accesorios. 2017 ha sido el año en el que las borlas de colores peludas tendrán una mayor presencia en el calzado y, en especial, en las zapatillas.

Y aunque esta tendencia se ha batallado entre el amor y el odio en redes sociales, no han sido pocas las famosas que se han sumado y ahora lo hace la estilosa Kika Silva. La panelista del Bienvenidos es dueña de un estilo urbano, juvenil y en algunas oportunidades rockero, no tiene problema en jugar y ocupar nuevas tendencias.

Con una foto en el atardecer, la rubia dejó ver sus zapatillas blancas con pequeños peludos negros colgando.

⛅️🌤 Una publicación compartida de Kika Silva (@kikasilvas) el 12 de Ago de 2017 a la(s) 3:16 PDT

Y que además, ya había usado antes.

Evento mañanero con uno de mis ídolos 😍 en @falabella_cl @rickysarkany Una publicación compartida de Kika Silva (@kikasilvas) el 15 de Jun de 2017 a la(s) 8:03 PDT

Pero Faancisca no ha sido la única. Antes, la conductora de CHV, Carolina De Moras, ya se había sumado a esta moda.

El otoño 🍂🍁totalmente presente aquí en el estudio del @matinaldechv …friooo🍁🍂 #frio #me #tv #cute #fotooftheday #moments #likeforlike #self Una publicación compartida de Carolina De Moras (@carolademoras) el 24 de Mar de 2017 a la(s) 8:39 PDT

Michael Kors presentó este año una colección en la que incluyó este detalle, y marcas como Nine West, Topshop, Stradivarius y Steve Madden ya lanzaron su propia interpretación de este moderno calzado. Si no estás segura de cómo llevarlo puedes intentar combinarlo con las ‘bomber jackets’, skinny jeans y, porqué no, con vestidos casuales.

¿Qué les parece?

