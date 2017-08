Conoce la famosa regla de "30-60-10" para elegir todos tus looks y triunfar ¿Te cuesta combinar colores en tus look? Acá te contaremos una técnica que te será muy útil a la hora de vestir.

Por Belén Villalobos Periodista y Asesora de Imagen de www.meveochic.com

Instagram: @belenvh

Frases como “esto no me queda bien”, “¿qué me pongo hoy? o “esto no me combina”, las repetimos bastante al momento de elegir cualquier look, pero para que este problema no exista más, hay una famosa regla. Se trata de, “no más de tres colores al momento de vestir”.

Con el paso de los años esta regla se ha roto en el mundo de la moda, ya que diversos diseñadores incorporan varios tonos en sus diseños de pasarela, pero, para vestir a diario es un dato muy útil. Nunca debemos combinar más de 3 tonos en un mismo look. Ese es el tope permitido a excepción de casos concretos.

A esta técnica también se le llama “30-60-10” y se nombra así, porque el 60% es el color que domina tu look, 30 % de color secundario y 10% del color restante, por ejemplo algún accesorio como las carteras, pañuelos, zapatos o accesorios.

Para lograr esta regla existe una paleta de colores, en la cual, un especialista en asesoramiento de imagen te ayuda a saber cuáles son los tonos que más te favorecen y así puedas tener ese look que tanto sueñas.

