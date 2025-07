¡Qué cuerpo! Selena Gomez presume su nueva figura con ‘destellante’ look en su fiesta de cumpleaños “adelantada”

Selena Gomez ha vivido un ‘alocado’ fin de semana, tras festejar, (de forma adelantada) su cumpleaños número 33 con una espectacular celebración que muchos, ya han catalogado como ‘glamurosa’ acompañada de su prometido, Benny Blanco y su mejor amiga, Taylor Swift.

PUBLICIDAD

El cumpleaños de Selena Gomez es el próximo martes 22 de julio, pero todo parece indicar que la fundadora de ‘Rare Beauty’ quiso festejar en grande junto a sus amigos en una espectacular celebración, que unió a sus personas favoritas con un estilo lleno de brillo y glamour, compartiendo un carrusel de fotografías en donde dejó ver a sus fans, una mirada al interior de esta fiesta.

Además, Selena Gomez, compartió una poderosa reflexión y un recuento de lo sucedido para dar paso a este nuevo año personal, que promete un antes y un después en la vida de la cantante, quien, en septiembre, podría dar el “sí acepto” a Benny Blanco desde Montecito, California, en una boda que promete reunir a la crema y nata de Hollywood y la industria musical estadounidense.

Selena Gomez y Benny Blanco. Instagram: @selenagomez (Instagram: @selenagomez)

Selena Gomez presume su espectacular figura en su fiesta de cumpleaños 33

Entre globos metalizados, una estética al estilo Las Vegas, y un toque de glamour, Selena Gomez celebró su cumpleaños 33 acompañada de sus amigos, donde destacó la presencia de su mejor amiga, la cantante, Taylor Swift.

Con una imagen que quedará en la posteridad de la cultura pop, Selena Gomez y Taylor Swift hicieron un icónico posado desde la decoración que tenía el espacio donde se celebró el cumpleaños de la ex estrella de ‘Los Hechiceros de Waverly Place’, juntas en este evento con temática de los 70s a la que acudió también la actriz Sofia Carson.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el look de cantante de ‘Single Soon’ quien presumió su evidente pérdida de peso con un mono de lentejuela plateada y pantalón acampanado que cubrió con un abrigo oversize de pelo color beige por el que llevó los halagos como toda una “diosa” y una “diva”, presumiendo que está en uno de los mejores momentos de su vida personal.

Los invitados a la fiesta de cumpleaños de Selena Gomez. Instagram: @selenagomez (Instagram: @selenagomez)

El poderoso mensaje que Selena Gomez compartió por su cumpleaños

Además, Selena Gomez compartió una poderosa reflexión por la llegada de su cumpleaños 33 el próximo 22 de julio, señalando que este, ha sido el “año más hermoso de su vida”:

PUBLICIDAD

“Mientras me preparo para celebrar mi 33 cumpleaños, no puedo evitar reflexionar sobre el increíble viaje que me ha traído hasta aquí. Este año pasado ha sido realmente el año más hermoso de mi vida, y les debo mucho de eso a todos ustedes”.

“Gracias por tu inquebrantable amor y bondad. Ya sea que me hayas animado desde los banquillos, compartido en mis altibajos, o simplemente ofreciste un oído escuchando, has hecho este año inolvidable. Me siento extremadamente honrado y locamente agradecido por todo tu amor”.

“Mientras entro en este nuevo año, estoy lleno de emoción y esperanza por lo que está por venir. Espero poder compartir más momentos con todos vosotros, crear nuevos recuerdos y continuar este hermoso viaje juntos. LOS AMO CON LOCURA A TODOS”.