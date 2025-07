“Sufre Piqué”: Shakira presume su look más ‘arriesgado’ con vestido amarillo lencero y la llaman diosa

Shakira regaló un momento de glamour y melancolía a sus seguidores luego de posar con un hermoso vestido amarillo y grandes plataformas por los que le llovieron halagos.

Y es que, en medio de su tour, la barranquillera ha hecho algunas pausas donde se deja ver con un estilo más sencillo y casual donde, se olvida por un momento, de los brillantes trajes y minifaldas que presume a lo largo de los shows que forman parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ de la que, hoy en día, presume un arrasador éxito.

Desde su separación de Gerard Piqué, la colombiana presume un cambio en su estilo, del cual, sus fanáticos no han dejado de aplaudir y es que, muchos, señalaron al futbolista como el gran culpable de la forma en la que vestía Shakira, quien, ahora, explora y experimenta a través de la moda, con sensuales y glamurosos atuendos, llegando incluso a hacer su debut en eventos de moda como la Semana de la Moda y la MET Gala.

Shakira. La cantante colombiana reprogramó sus conciertos en Los Ángeles, debido a las protestas por las redadas migratorias. Foto: Shakira Oficial.

Shakira deslumbra con un encantador vestido amarillo

Con cada aparición en redes sociales, Shakira logra cautivar a sus seguidores y es que, sabe perfectamente que esa frase que menciona “menos es más” es una ley y ella la sigue a la perfección.

No necesito de suntuosos vestidos, ni llamativos peinados para destacar, solo hizo falta una resplandeciente pieza amarilla con una caída fluida para presumir sus curvas sin mostrar ni un poco de piel, sofisticada, divertida y original, la cantante de ‘Te Felicito’ supo como lograr uno de los atuendos más chic, ideales para el verano.

La mañana del 10 de julio, Shakira compartió una serie de retratos tomados por Nicolás Gerardin, su fotógrafo de cabecera, donde, una vez más, probó que “sus caderas no mienten” posando con un encantador y romántico vestido de tirantes espagueti de tintes lenceros, muy sensual y bonito.

Dicha pieza, incluyó detalles florales bordados y estuvo hecho por una tela semitransparente que dejó a la vista su feroz ropa interior de ‘animal print’, al que les dio un último toque, con unos zapatos dorados de plataforma de gran tacón, muy a su estilo.

Por último, la cantante cerró su look con broche de oro, con un peinado de cola de caballo alta, donde sus rizos se asomaban como si de ‘Rapunzel’ se tratara, dejándolos visiblemente definidos y con solo unos mechones de cabello que enmarcaron su rostro.

Shakira revive tema que habría dedicado a Piqué y causa furor en redes

Además, revivió uno de sus temas más queridos de su undécimo álbum ‘El Dorado’, titulado ‘Amarillo’, una pieza de amor que muchos corearon durante su último tour y que fue uno de los temas que dedicó a Gerard Piqué, sumado a ‘Me Enamoré’ y es que la letra ocupa la frase “t’estimo” en catalán que en castellano significa “te quiero/te amo”.

Shakira 'El Dorado' World Tour Ace Entertainment

La emoción por escuchar esta canción, hizo que sus seguidores pidieran que sumara esta canción al setlist de su tour, por lo que, quizá, en alguna de sus presentaciones, Shakira retome uno de sus temas más queridos por el público, cuya letra hace una divertida metáfora entre los colores y sus sentimientos.

“Amarillo, me tienes en los bolsillos. Morado, ya me olvidé del pasado. En rojo, porque me sangran los ojos de llorarte cuando no estás a mi lado. Celeste, cueste lo que me cueste. Dorado, porque no pienso perderte. Tu amor es un arcoíris de colores y me muero por tenerte”.