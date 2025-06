¡Con bikini y abdomen plano! Mariana Botas presume su ‘envidiable’ figura desde la playa

Mariana Botas se ha convertido en una figura de inspiración, demostrando que un estilo de vida saludable, sumado a un buen control médico y la determinación, pueden ser un factor que contribuya a un cambio que haga la diferencia.

Hace poco, la famosa actriz de ‘Una Familia de Diez’ se vio involucrada en una controversia, luego de que fueran cuestionados sus métodos para bajar de peso, lo que provocó que ocupara sus redes sociales para aclarar, cómo ha sido su proceso para este radical cambio, que día con día, presume orgullosa su transformación.

Mariana Botas Instagram: @marianabotasl

La actriz zanjó la ola de críticas en las que exigió no hablar de los cuerpos ajenos, pues es un hecho que, para algunos, puede ser doloroso y hasta insultante, por lo que ocupó sus redes sociales para compartir, junto a su médico, detalles de este proceso:

“Mariana tiene una condición que no vamos a estar ventilando, está en tratamiento para mejorar su metabolismo, no estamos haciendo nada que ponga en peligro su salud. El peso también es un síntoma, un signo de alarma”, explicó su médico, y fue Mariana Botas quien secundó: “Llevo dos años en tratamiento con supervisión médica, mi cuerpo se ha transformado. Es un proceso que decidí tomar, tengo una condición que se llama resistencia a la insulina, complica el funcionamiento del metabolismo“.

Y finalizó: “Por favor, no olvidemos que NO SE OPINA de los cuerpos ajenos y que debemos RESPETAR y NO ATACAR a las personas sin motivo alguno con tal de vender notas FALSAS!!!”.

Mariana Botas cumple su sueño de comprar un departamento frente al mar

Poco a poco, Mariana Botas dejó ver a través de sus redes sociales, cómo ha sido su proceso para bajar de peso, donde ha presumido su cuerpo en más de una ocasión, mostrando su proceso.

En redes sociales, la actriz presumió su sueño hecho realidad, luego de comprarse un departamento frente al mar, en el puerto de Acapulco, del que hizo un house tour donde mencionó: “Miren a mi mami tan emocionada que tenemos nuestro departamento en la playa que siempre soñamos. Te amo, mami, es tuyo. Es nuestro“.

Mariana Botas Instagram: @marianabotasl (Instagram: @marianabotasl)

Mariana Botas presume su figura en bikini verde olivo

Tras este anuncio, han sido diversas imágenes las que ha compartido desde la playa, entre ellas, destaca una selfie donde presumió su deslumbrante figura con un bikini verde olivo que causó furor.

Tomando unas merecidas vacaciones y presumiendo parte de su vida en la playa, Mariana Botas, posó frente la cámara luciendo un sexy bikini verde olivo, presumiendo su abdomen plano, mismo del que poco a poco ha estado haciendo una serie de cambios en su estilo de vida, sumado al control médico.

En la imagen, se puede ver a Mariana Botas, luciendo su figura en bikini, mientras presume un look que al que sumó unas grandes gafas marrones de tintes ámbar con carcasa del mismo tono, una diadema y joyería pequeña y discreta, disfrutando de su estancia en la playa, desde que pudo comprar su nuevo departamento en Acapulco.