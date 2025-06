BF Show Sao Paulo: el paraíso de Carrie Bradshaw está en Brasil

Valen la pena las dos horas de más en avión: no es necesario ir a Nueva York y ponerse esos stilettos que Carrie Bradshaw, la legendaria protagonista de ‘Sex and the City’, sino obras de arte que provienen del mayor productor de calzado en Occidente: Brasil, cuyo mercado interno da para tener cientos de marcas que cubren no solo su variada y extensa demanda.

Una industria que ocupa el 4 por ciento del PIB y es la quinta mayor empleadora del país. Una industria que gracias a la unión de los sectores empresariales y políticos ha logrado lo que ninguna otro sector en Latinoamérica: confianza en su relato como generadora de marcas autorales en un rango donde los europeos han tenido la batuta.

Bolso de Petite Jolie, BF Show (Luz Lancheros/Luz Lancheros)

Y, a su vez como proveedora para otros mercados como el colombiano (este es el quinto en importancia) y el estadounidense, que a pesar de la guerra comercial y por la situación actual genera oportunidades para Brasil como un paraíso legítimo para los amantes de la moda y el calzado.

“La percepción del gobierno y la industria del tratamiento que se le da a esta es muy distinta. Nuestro país es el cuarto mayor productor de calzado mundial. Por eso, también esto es relevante, para el primero, además que investigamos en innovación y este sector está pendiente de nosotros” le cuenta a Nueva Mujer Haroldo Ferreira, el presidente de Abicalzados, institución que junto con Apex- Brasil ( institución encargada de las exportaciones del país), colaboraron en la generación de BF Show en su cuarta versión, la feria de calzado más grande de Latinoamérica.

Zapatos de la marca Petite Jolie en BF Show Sao Paulo (Luz Lancheros)

Un embate ante la competencia deseal de Asia (las importaciones han llegado allí a alcanzar un 23 por ciento). Y una muestra de que el producto latinoamericano cobra fuerza en una crisis de lujo del norte global, cuya legitimidad se rebate y en la que los ojos de la moda justo miran hacia el sur.

“ El país tiene un programa de certificación ESG de la producción de calzados. Nosotros trabajamos también en el Programa Origen Sustentable, porque el consumidor, cada vez más, cuestiona sobre el origen de los productos y cómo se generan. Infelizmente, los países asiáticos no tienen respeto a las convenciones de la OIT sobre las condiciones de trabajo, mientras que en Brasil hay alrededor de 100 convenciones de la organización” enfatiza Ferreira.

Compromiso con lo sostenible: en Brasil va en serio

Este compromiso con la sostenibilidad no va de dientes para afuera: BF Show mostró a 10 marcas que fabrican sus piezas con materiales sostenibles, además de su certificación ESG a nivel mundial, Sustainable Origins.

Ya hay hasta 100 compañías incluidas dentro de estas certificaciones, que a su vez tienen 104 indicadores para monitorear si estas cumplen con los requisitos “Creo que las empresas están innovando y ofreciendo diferentes materiales, ya sea para las suelas o para el empeine. Entre las 10 empresas presentes, vemos materiales fabricados con suelas de goma, pero reciclados. También tenemos materiales hechos de fibras y otros biomateriales que se utilizan en el calzado y se reciclan” sostiene el especialista en sostenibilidad Christian Schwendlin gerente de marketing y estrategia de Abicalçados, y quién también explica Apex- Brasil les ayuda abrir mercado en Estados Unidos y en Europa, donde mayoritariamente están consumidores más interesados en estos productos.

Los saberes de los artesanos de Acre se concentran en productos de lujo desarrollados con la marca Arezzo (Luz Lancheros)

Ahora bien: all ser el mercado interno y el latino tan importantes, Apex- Brasil también ve en los vecinos, volcados hacia lo artesanal (sobre todo Colombia) una competencia, pero dentro de su mismo país, una enorme fuente de riqueza cultural. Es por eso que se eligieron a 12 artesanos del estado de Acre con Arezzo en el proyecto Respira Acre, dónde tomaron todas sus técnicas ancestrales para convertirlos en bolsas y accesorios de lujo para venderlos el el exterior.

La exquisitez tiene fuerza en su propio relato: las marcas más sofisticadas de BFShow

Entre las más de 323 marcas participantes, hay nombres como Beira Rio (con gran presencia en Colombia con esta línea, o Vizzano, por ejemplo) Piccadilly, Botero o Petite Jolie, con su dinamismo en PVC y neones, que complementan propuestas premium que se enfocan en el handmade.

Cecconello, que tiene 40 años de historia y con diseños provocadores, donde la exploración de la forma se da a través de toques geométricos y sofisticados, entre otros modelos destacados, es una marca precisamente reconocida por su diseño único. “ Mujeres muy sofisticadas, que entienden de moda, y la aman, usan nuestro producto. Quienes gustan de los productos diferentes. Las tendencias, por eso siempre las traducimos para nuestra identidad de marca. Así, vemos tonos terrosos, brillos metalizados y otras tendencias que investiga el director creativa. De ahí el resultado de los zapatos”, le explica a NUEVA MUJER Gabi Frulanetto, Directora de Márketing de la marca, que es una de las más reconocidas en el rango autoral y premium del país.

Lujo de autor con Cecconello, marca brasileña. (Luz Lancheros/Luz Lancheros)

Esto pasa también con Werner, que propone entramados, pedrería exquisita y brillantes en zapatos joya, tacones metalizados y un rango de pasteles en medio de una regresión hacia lo terroso de los 70 y el dorado disco, con taches más sofisticados.

“Apostamos por colores más vibrantes en verano 2026 y más bloques. Pedrería que aporta glamour, boho chic, con modelos más elaborados ricos en detalles que nos distinguen. Trabajamos con pieles finas, con calidad. Las tendencias que investigamos las concretamos en lo que queremos de nuestro producto”, le explica Isaac Weber a NUEVA MUJER, quien afirma que su producción es altamente especializada y a mano. Por eso el costo de los productos (los zapatos más exquisitos pueden llegar a costar hasta más de 700 reales, es decir unos casi 600 mil pesos colombianos) .

Ese relato de lujo, sobre todo en los materiales y hechura, también lo tiene una marca como Lanca Perfume (Lanza Perfume), que comenzó como una marca de ropa, y que aparte de entramados artesanales en metal y taches, se inspira en la Riviera Francesa para la colección de pasteles.

“Tenemos bolsas en acrílico, mucho trabajo manual. Macramé y colores pastel. Nos gusta la exuberancia, la logomanía. Es nuestro código de marca. También trabajamos pieles desarrolladas exclusivamente para la marca, con estampados exclusivos y macramés que aportan a esa sofisticación”, le cuenta a Nueva Mujer la representante de la marca.

Zapatos joya de la marca Werner, Brasil

Incluso las marcas tienen sus propias mezclas de colores. Eso, a pesar de seguir tendencias como el navy o el berry, o de hacer volver el azul pastel. Uno que combinan con audaces apliques metálicos al menos en Jorge Bischoff, una marca que sí está en Colombia.

Así que mientras para el mercado internacional presentan colores como el Berry, mezcla entre el borgoña y rojo, y su propia versión de azul navy, se dedican más que todo a complacer el ansía de destacar del mercado interno.

Zapato de Jorge Bischoff, marca que se encuentra en Colombia (Luz Lancheros/Luz Lancheros)

“Nos enfocamos en el tropicalismo brasileño, con materiales naturales y piezas personalizadas. Nuestros metales están diseñados exclusivamente para la marca, al igual que nuestras construcciones, colores y materiales. Por eso, hacemos hincapié en el uso de rafas, materiales naturales. Tenemos un tono incluso como el mantequilla, pero ligeramente más claro para ser coherente con nuestro consumidor, hechos a mano, en rafia, cosidos y con un efecto central que evoca un poco al coral y al fondo del mar, con un efecto más caramelo para aportar a esa sofisticación”, le explica Priscila Marques, Coordinadora de Estilo de la marca, a Nueva Mujer.

Zapatos de Lanza Perfume (Luz Lancheros/Luz Lancheros)

De esta manra Brasil da lecciones a Latinoamérica no solo de innnovación, sino de la unión de sus sectores para consolidar aún más la de en sus relatos de moda y sobre todo, de lujos hechos a mano creyendo en su propia industria.