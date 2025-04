¿Fue demasiado? El flamante vestido de Aislinn Derbez en los Premios Platino el que la tacharon de “exhibicionista”

Casi un mes después de que Aislinn Derbez cambiara de look y dijera adiós a su clásica melena azabache, la hija de Eugenio Derbez, hizo una nueva aparición, esta vez como host de los Premios Platino 2025, que tuvieron lugar en Palacio Municipal IFEMA de Madrid, España.

La expectativa por ver cómo enfrentaba uno de sus mayores retos al ser conductora de los Premios Platino 2025, revelando que está emocionada al hacer frente a uno de sus más grandes desafíos: “Estoy emocionadísima, nerviosa. No es algo a lo que estoy acostumbrada, es mi primera conducción en unos premios tan importantes y es totalmente fuera de mi zona de confort”.

Finalmente, la esperada fecha llegó y Aislinn Derbez llegó a la alfombra roja de los Premios Platino 2025, ataviada en un elegante vestido de tintes nupciales que refrendan esta tendencia como una de las favoritas de las famosas como Ilse Islas, Valentina Zenere, Ana de la Reguera, Samadhi Zendejas y otras personalidades destacadas que se dieron cita a este importante evento que honra la cinematografía iberoamericana.

Aislinn Derbez en los premios Platino 2025 (Foto: Cortesía)

Aislinn Derbez deslumbra con elegante vestido de tintes nupciales

Todo lo que Aislinn Derbez utiliza lo convierte en una declaración de estilo y su look para los Premios Platino 2025, no serían la excepción y es que, se lució con un elegante vestido blanco que causó furor y el rechazo de sus haters, exactamente por la misma razón por la que su atuendo destacó entre los otros.

La hija de Eugenio Derbez, acudió ataviada en un vestido blanco con una larga cola que se sostenía de los codos de la actriz y caía en forma de cascada con un volumen muy parecido a los que Selena Gomez ha presentado en el pasado, además su falda asimétrica estilo pareo, dejaron ver de una forma sexy y sofisticada sus piernas, presumiendo unas sandalias de tacón con detalles brillantes.

Lo que logró llevarse la atención fue su corsé en forma de armadura, simulando su abdomen y pecho, como si de una diosa griega se tratara. Por último, su peinado de efecto ‘wet’ o ‘mojado’ con los destellos cobre, y un maquillaje dorado fueron el complemento para su look que además honró a sus raíces, portando un diseño con sello mexicano hecho por Iann Dey y Morena Corazón que fue hecho de forma artesanal con detalles de chaquira y arte huichol, además de que, habría tardado alrededor de un mes en confeccionarse.

Tunden a Aislinn Derbez por su look en los Premios Platino

El look de la actriz, de 39 años, dividió al internet. Mientras unos aplaudían el cambio en el color de su cabello, otros señalaron que extrañaban el negro azabache, por lo que parecía que lucía apagada.

Además, el vestido, que destacó entre los otros, fue duramente criticado e incluso, señalaron que no le favorecía: “Te queda mejor el cabello obscuro”, “Todo perfecto, me hubiera encantado un labial más fuerte para darle un toque más sensual. De ahí en fuera se ve hermosa”, “Un poco exhibicionista”, “Yo creo que no se ha de poder ni sentar ! Si saca la panza, romperá el corsé. Está muy güera … me gustaba más con el pelo negro”, “Necesita otro asesor de imagen”.