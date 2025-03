¿Con el mismo top de cuero? Ángela Aguilar y Cazzu usaron el mismo look, pero solo a una llamaron “diosa”

Ha pasado una semana desde que se estrenó la canción ‘Con Otra’ de Cazzu, mismo que ya acumula un gran éxito con poco más de 26 millones de reproducciones solamente en Youtube.

Los tajantes versos de la argentina, no tardaron en ser interpretados por sus seguidores, quienes cayeron en la cuenta de que, Cazzu, no había dedicado este tema a su ex, Christian Nodal, sino que el ‘dardo’ iba directo hacia Ángela Aguilar, con letras que hacían mención sobre el karma, mencionando:

Cazzu / Christian Nodal y Ángela Aguilar Youtube / Instagram (Youtube / Instagram)

“Robado se va lo que robado viene, tu papá y mamá debieron enseñártelo”, “Fuiste mala y todo se paga”, “Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama” y “Te va a engañar con otra”.

Este tema reavivó la rivalidad que había entre ellas y desató las comparaciones que se hicieron del estilo de la cantante, y es que, hubo quienes señalaron que Ángela Aguilar estaba intentando replicar el estilo de la ex de su esposo, encontrando algunas similitudes en sus looks con los de Cazzu.

El look de cuero y falda de Cazzu y Ángela Aguilar por el que las compararon

Una vez más los looks de Cazzu y Ángela Aguilar dieron de qué hablar, esto, luego de que la hija de Pepe Aguilar protagonizara una sesión de fotos para Billboard, donde, próximamente, recibirá el premio ‘Breakthrough’ que le será entregado durante la gala, ‘Women in Music 2025’ el próximo sábado 29 de marzo donde también ofrecerá una presentación, desde la ciudad de Los Ángeles, California.

Para esta entrevista, Ángela Aguilar presumió una serie de looks de inspiración vaquera, entre looks de cuero, pero el que llamó la atención fue, específicamente, uno que se compuso por un outfit de cuello halter a modo de corsé con cierre, que combinó con una falda de cuero.

Su beauty look, por otro lado, se compuso por unos dramáticos labios rojos y un peinado de estilo desenfadado que deja al descubierto su cambio de look de cabello largo y de tipo castaño cobrizo que ha generado una ola de críticas en redes sociales.

“Es Sid de la era del hielo, ni con maquillaje se salva”, “Dile a papi que te compre una personalidad, siempre le estás copiando a las ex de tu marido”, “Vestida como Cazzu tiene menos personalidad que un Optimus”, le dijeron a Ángela Aguilar, atribuyendo su atuendo, una vez más, a Julieta Cazzuchelli.

El look de Cazzu que se llevó los halagos

En septiembre del año pasado, Cazzu fue captada disfrutando junto a Nicki Nicole y Emilia Mernes en el concierto y after party de Travis Scott, donde lució un top de cuero negro con lazos al estilo corsé y una falda de tipo pareo con estampado en color beige y negro, posando con un look digno del vestido de la venganza de Lady Di.

Los aplausos por su look no tardaron en llegar: “Cazzu me dio como un aire de Selena con ese look”, “Cazzu tan bella y auténtica y única”, “Hermosa empoderada”, “Diosa”.