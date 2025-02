Fery Palma, la ‘Barbie Empresaria’ que impulsa a mujeres en situación de vulnerabilidad

Entre hermosos tocados, exquisitos vestidos y un profundo sueño por ayudar a las mujeres, encontramos a Fernanda ‘Fery’ Palma, también conocida como la ‘Barbie Empresaria’, una figura que está pisando con fuerza en el ámbito empresarial y promete generar un impacto que ayude a cerrar la brecha de género.

“Este proyecto sigue dos grandes objetivos: transformar a la sociedad y construir un futuro equitativo para todos. Ante un contexto donde los estereotipos de género han incrementado la brecha y desigualdad en todo el mundo, es momento de impulsar enfoques que permitan fomentar la innovación, el desarrollo y el empleo para todos”. — Fery Palma

Madre, CEO, contadora, conferencista e hija, la fundadora de ‘Tipis Palma’ y ‘Palmas Pocket’ narró su historia en una entrevista con Nueva Mujer, donde no solo contó su historia, sino cómo ayuda a mujeres víctimas de violencia de género y compartió detalles de su ‘Fundación Palma’, que surgió de su propia vulnerabilidad cuando era una niña.

Fernanda 'Fery' Palma Instagram

“Esta parte de la vulnerabilidad de las mujeres la conocí desde niña. Quería ser abogada para ayudar a esas mujeres. Al final no fui abogada, pero estoy ayudando a mujeres, entonces de alguna forma sí estoy donde pensé que estaría” — Fery Palma

Fery Palma no comenzó siendo empresaria, sino contadora, una carrera que estudió con el propósito de manejar correctamente cualquier negocio que ella tuviera, y, a pesar de que ya no desempeña esta labor, resaltó lo importante que fue a la hora de fundar ‘Tipis Palma’ y ‘Palmas Pocket’, su empresa de marroquinería de lujo que diseña bolsos porta vino hechos a mano en México, incluyendo el trabajo de mujeres indígenas en sus piezas.

“Decidí estudiar contabilidad para tener un buen manejo de cualquier negocio que yo tuviera y ejercí contabilidad por diez años y me gustaba, pero no me encantaba, no era algo que disfrutara al máximo”. — Fery Palma

De esta forma, encontró en sus dos pasiones el propósito de su vida:

“Hay un concepto que se llama Ikigai, es una palabra en japonés, que es algo así como ‘el propósito de tu vida’. ‘Tipis Palma’ justamente converge y también ‘Palmas Pocket’ esta cuestión de diseño. Fue totalmente inconsciente, porque a mí me apasiona el diseño, me encanta lo ornamental, me gusta que todo esté perfecto, los colores y las combinaciones”. — Fery Palma

Palmas Pocket Instagram: @palmas_pocket

Su primera empresa nació hace aproximadamente ocho años, del deseo de su hija por tener un ‘tipi’, que es una tienda de campaña que ayuda a los más pequeños a desarrollar su imaginación y se inspira de las viviendas móviles tradicionales que utilizaban los indios Sioux.

“Si no lo haces, alguien con menos talento, pero más ganas, va a venir a hacerlo”. — Fery Palma

Al ver los costos tan elevados de los tipis durante un viaje por Estados Unidos, decidió crear uno exclusivamente para ella en su regreso a México, sin imaginar que su popularidad rápidamente se extendería, entre sus conocidos, decidió producir alrededor de 150, pero, un error en la cuenta, marcó un antes y un después en la vida de Palma, duplicando su producción a 300.

“Yo quería hacer 150, pero me falló el cálculo porque son triángulos, yo medí metros lineales y pues no me di cuenta que arriba hay otro triángulo. Entonces, cuando me hablan del taller de corte me dijeron ‘Ya están tus 300 piezas’ y yo ‘¿Cuáles 300?’. Con mucho esfuerzo pude terminar esa producción que fue como por septiembre de 2017”. — Fery Palma

Tipis Palma Instagram: @tipispalma_mx

La conferencista narró como fue que estuvo a punto de rendirse sin obtener ventas hasta el tercer mes, durante la temporada de fiestas decembrinas de ese año cuando su vida dio un giro que, aunque no fue un camino fácil y tuvo que aprender durante el trayecto, su constancia y visión le permitieron alcanzar un crecimiento de 400% durante sus primeros años de existencia.

“Cuando emprendes en algo que te gusta y que te apasiona, cualquier piedra en el camino va a ser un escalón para pasar al siguiente nivel”. — Fery Palma

Fery Palma proviene de una familia de matriarcas, y son precisamente las mujeres de su familia la que la han impulsado a luchar por sus sueños, entre ellas, su hermana y su madre.

“Yo vengo de una familia de matriarcas, que han salido adelante solas y pues al final no haces lo que te enseñan, haces lo que ves. Eres el promedio de quienes te rodean”, y explicó que otro de sus pilares son el grupo de mujeres que forman parte de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE). — Fery Palma

Fery Palma Cortesía

El 14 de febrero del 2025, durante su cumpleaños número 34, Fernanda Palma realizó el lanzamiento de la Fundación Palma, dedicada al fortalecimiento, emprendimiento y empoderamiento para mujeres en situación de vulnerabilidad, madres solteras, víctimas de violencia de género, jóvenes sin acceso a educación, personas con discapacidad y comunidades indígenas en la Ciudad de México.

Esta fundación buscará atender causas como, el acceso equitativo a oportunidades laborales, el empoderamiento femenino y la erradicación de la violencia de género.

Con más de 12 años de trayectoria, Fery Palma se está colocando como una personalidad destacada, llevando su creatividad al mundo de los negocios y apoyando las causas más nobles que ayuden a empoderar a mujeres en situación de vulnerabilidad. A pesar de que el camino ha sido empedrado, la ‘Barbie Empresaria’ deja ver que esta lucha es su motor principal.