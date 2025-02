“Ya es demasiado”: Danna usa imagen religiosa en una zona “prohibida” del cuerpo y desata polémica

Danna acaba de compartir una polémica sesión de fotos junto a Santa Fe Klan que provocó indignación luego de que ocupara imagen religiosa en una zona indebida del cuerpo, lo que representó una falta de respeto para los creyentes, quienes consideraron que esta acción había sobrepasado los límites.

Una vez más, Danna ha vuelto a estar en el ojo del huracán, generando una ola de críticas en su contra, y es que, hasta quienes no forman parte de la religión católica, han rechazado el uso de la imagen que pendía de su ropa interior, calificando no solo como un gesto de mal gusto, sino como una acción que refleja una falta de respeto por parte de la cantante de 29 años.

Esta polémica con Danna, se desató tan solo un mes después de que Santa Fe Klan estuviera en el ojo del huracán por dedicar el tema ‘Mi Niño’ en medio de la controversia con Maya Nazor por la custodia de su hijo Luka, además de que la influencer lo acusó de no hacerse cargo de la pensión del menor.

Danna causa indignación por estas fotografías

Danna y Santa Fe Klan han comenzado la promoción de su nuevo tema titulado, ‘Nada es para Siempre’, que saldrá a la luz el próximo 14 de febrero, justo el Día de San Valentín, un tema que es muy probable, mezcle lo mejor de ambos mundos, fusionando el pop y el rap en un tema de tintes románticos del que todavía hay que esperar unos días para conocer su letra.

Sin embargo, en medio de esta promoción, Danna compartió una serie de imágenes junto al rapero, que adelantan que este tema puede ser ideal para quienes sufren un mal de amores, y es que, en una de las fotos se lee el título de la canción sumado a un verso que menciona: “Se acabó nuestro amor, se marchitó la flor” y a ambos cantantes trabajando desde el estudio.

Lamentablemente, la sesión terminó desatando indignación por la primera imagen que compartieron de esta galería en la que se puede ver a la actriz de ‘Élite’ posando de espaldas dejando su ropa interior a la vista y una imagen de la Virgen de Guadalupe que pendía de ella, lo que desató la furia de los internautas que no perdonaron esta acción.

Le llueven críticas a Danna por usar imagen religiosa en su ropa interior

Las críticas no tardaron mucho en aparecer y hubo quienes arremetieron contra Danna, por utilizar de forma irrespetuosa la imagen de la Virgen de Guadalupe, mientras que otros, consideraron que esto se trató de una estrategia de marketing de “mal gusto”, para generar polémica, previo al estreno de su nueva canción con el rapero.

“No manches, ¿neta la virgen ahí en la mera raya?”, “Wey ósea, te amo pero creo que es una falta de respeto hacia las personas devotas, un símbolo de los mexicanos. No soy creyente de la virgen de Guadalupe, pero no utilizaría algo así para promocionar música, ¿como que en una tanga? Cero que ver”, “Es neta que tienes una virgen de Guadalupe en tu tanga????? Ya con eso perdiste a tu público mexicano”, “Te amo, pero que falta de respeto tan grande”, “No soy religiosa pero se me hace una increíble falta de respeto que tengas a la virgen en la tanga. Para nada bien”.