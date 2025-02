Este es el corte de pelo que Ángela Aguilar “habría copiado” a Cazzu y será tendencia este 2025

A finales de enero, Ángela Aguilar reapareció en redes sociales presumiendo su nueva imagen a través de un video compartido por Christian Nodal, en el que anunció el estreno de su canción ‘El Retrovisor’, que forma parte de su segundo EP, ‘Pa’l Cora’.

La cantante apareció solo unos cuantos segundos, pero solo eso bastó para que la cantante de ‘Mis Amigas las Flores’ causara revuelo en redes tras mostrar su look de cabello largo rubio que cubrió con una gorra, exactamente, la misma que llevó cuando acompañó a su esposo Christian Nodal, a la Feria de León, donde ofreció un show.

Aunque el nuevo look de la cantante causó opiniones divididas, e incluso hubo una serie de comparaciones con Belinda, asegurando que la más joven de los Aguilar estaría intentando emular a la estrella pop, mientras que otros, señalaron que Ángela, no se había puesto extensiones, sino que estaba usando una peluca que se coloca con una gorra y que es posible encontrar a través de diversas tiendas en internet.

Otros usuarios señalaron este cambio de look como un intento de Ángela Aguilar de imitar a las exnovias de Christian Nodal, además de que el corte de cabello lo relacionaron con el que presume Cazzu en redes sociales.

Este es el corte de pelo en tendencia que Ángela Aguilar y Cazzu llevaron

Desde que Christian Nodal dio a conocer su separación de Cazzu y confirmó su relación con Ángela Aguilar, las comparaciones entre ambas artistas no se hizo esperar, sin embargo, no han faltado quienes se han ido contra la joven, a quien ya han acusado de querer imitar a la argentina.

Fue su reciente cambio de look el que desató opiniones en redes sociales, y es que, el corte de pelo por el que apostó en su trabajo de extensiones, deja ver uno muy parecido al de Julieta Cazzuchelli, quien presume ligeras ondulaciones por las capas que tiene su larga cabellera azabache.

Pese a la lluvia de críticas que ha recibido Ángela Aguilar, podría no tratarse de que la joven intente imitar a la ex de su esposo, si no, una apuesta por un cambio de look, al que otras famosas se fueron sumando poco a poco desde el 2024, con estrellas como Nadia Ferreira, Kate Middleton, Salma Hayek, Margot Robbie, entre otros.

