¡Adiós jeans! Los leggings con botines los reemplazan: así los puedes usar de forma elegante

Este es el look que promete arrasar esta temporada.

Estamos a punto de decirle ¡hola! al otoño y con ello, a las prendas abrigadoras y cozy que son perfectas para esa transición a una de las épocas más esperadas como invierno y sus fiestas, que son de las favoritas de miles de personas alrededor del mundo.

PUBLICIDAD

De este lado del hemisferio estamos a punto de cambiar de estación y esto habla de un cambio en nuestro armario, esta es la razón por la que los expertos ya han comenzado a ofrecer sus mejores consejos para lucir como todas unas it girls, y sorprendentemente, entre las prendas que prometen brillar lo que queda del año son los tan amados como odiados leggings.

Sí, leíste bien, los leggings están de vuelta, y esta propuesta no es exclusiva del otoño-invierno, pues desde que empezó la primavera, esta prenda ha adquirido popularidad y se ha vuelto el protagonista de los looks de las expertas en moda, esta es la razón por la que una de las prendas que se convirtió en una de las más criticadas y hasta odiadas, han tomado un segundo aire.

Leggins con botines Pinterest (Pinterest)

Los legginsg con botines serán tendencia esta temporada

Es de sabios cambiar de opinión, así dale una segunda oportunidad a los leggings, esta vez prometen hacerte lucir elegante y sofisticada, recuerda que la única condición para llevarlos es combinarlos con piezas holgadas u oversize que no muestren demasiado tus curvas, sino algo mucho más discreto y sobrio.

Las tendencias de este año y las grandes casas de moda como Versace, Ralph Lauren y Hermès, auguran el éxito de los leggings, pero no regresan solos, sino con botines como su gran dupla para que luzcas como toda una fashionista, además, en conjunto prometen el look más elegante del otoño.

Por su naturaleza elástica y cómoda, los leggings son un gran aliado para sustituir a los jeans, que si bien, no hay una prenda que logre arrebatarles la corona como los pantalones predilectos por excelencia, si se anteponen a ellos tal como lo han hecho los sastres con esos cortes que en su propia rigidez, se volvieron de los más populares este 2024.

Look de leggings con botines Pinterest (Pinterest)

¿Cómo combinar leggings con botines?

Si estás decidida a hacer un cambio en tu armario y darles una segunda oportunidad a los leggings, entonces aquí te dejamos algunos looks que podrían servirte de inspiración para tu próximo outfit, verás que siguen siendo igual de versátiles y hasta favorecedores, además, no hay otra prenda que prometa mayor comida que estos.

PUBLICIDAD

Look elegante con leggings

El negro es uno de los colores sinónimos de elegancia que siempre logra elevar cualquier outfit, y es además, una buena opción para quienes busquen alargar y estilizar la figura, ya sea que combines un blazer o abrigo, (este puede ir abierto o con un cinturón) suma unos leggings y complementa con botines de tacón o de sueña track.

Leggins con botines Pinterest (Pinterest)

Look casual con leggings

Para los looks casuales es mucho más sencillo y aquí puedes experimentar con colores, texturas y prendas como camisas oversize, aquí tenemos dos opciones para dos temporadas distintas, una con un suéter y camisa en colores beige con leggings nude y calzado color crema o bien el juego de contrastes en blanco y negro, opta por botines bajos para más confort.

Look casual con leggings y botines Pinterest (Pinterest)

Look glam con leggings

Para un look glam no temas apostar por prendas com mayor volumen, en este caso tenemos un suéter de punto y un top, ambos con amplias mangas y hombreras, suma unos leggings y añade botines de tacón bajo.