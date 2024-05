¿Adiós leopardo? El ‘cow print’ es la tendencia sorpresa de 2024: así lo puedes usar

Con el auge del ‘mob wife’ las mujeres han adoptado el animal print como un símbolo de empoderamiento y sensualidad gracias a los imponentes looks que las ‘mujeres de la mafia’ nos han dejado como legado en el mundo de la moda.

Por mucho tiempo, el rey de los pints o estampados, ha sido el leopardo, dejando outfits que ponen las rosetas de este audaz animal en los outfits más sexis de las mujeres, sin embargo, esta libertad y rebeldía se transforma y cada estilo, cada forma, termina adaptándose a una personalidad, esta es la razón por la que se ha ido apostando por el pelaje de otros animales, tales como la serpiente, la cebra y esta vez la vaca.

Estampado vaca Pinterest (Pinterest)

El estampado de ‘vaca’ o cow print será tendencia este 2024

Si los estampados de formas como el tartán, vichy o los ‘polka dots’ no te son suficientes, entonces los outfits de animal print son lo que necesitas, pero no, esta vez no se trata de poner en primer lugar al leopardo, pues, los expertos en moda auguran que el estampado de vaca destronará al rey de las tendencias convirtiéndose en un símbolo de elegancia este 2024.

No hace falta gran presentación para identificar este famoso estampado, pues no es más que emular las típicas manchas del pelaje de las vacas de formas abstractas que pueden cambiar su dimensión y hasta color dependiendo del diseño.

Rápidamente, este estampado se ha posicionado como una de las grandes sorpresas del mundo de la moda, siendo el predilecto de expertas en moda, siendo relacionado como uno de los prints más elegantes y originales de este 2024, que viene a sustituir al famoso leopardo.

¿Cómo usar estampado de vaca o cow print de forma elegante?

Si a ti también te gustaría sumarte a una de las tendencias que promete destronar al estampado de leopardo, entonces aquí te dejamos algunas claves para que empieces a añadir alguna de estas prendas a tu guardarropa.

Finalmente, el animal print se convierte en una de las prendas más elegantes de la temporada y esto es gracias a esas características manchas de las vacas que se han trasladado a los looks de las it girls para darnos una lección de estilo.

Entre las consideraciones que debes tomar en cuenta para usar este estampado, es siempre combinar con tonalidades neutras como beige, negro o gris, el tono burgundy también es un aliado si lo sensual es lo tuyo. Evita cargarlo de otros estampados o accesorios demasiado llamativos.

Para un look de jefa

Si buscas algo formal para el trabajo, una gabardina de estampado de vaca es perfecta para ti, combina prendas burgundy o vino como aquí, donde vemos una falda midi de efecto piel, un suéter de cuello de tortuga y botas altas.

Para un look nocturno

Para un look sexy que puedas llevar con tus amigos o a una cena, combina una blusa satina y una minifalda de estampado de vaca o cow print, suma unas sandalias de tacón y un peinado que deje algunas ondas en tu cabello.

Para un look de día

Para un look casual de día, lo ideal es atreverse a utilizar unos jeans de estampado vaca o cow print, en este caso cambia a unas manchas en color beige que permite, gracias al acabado neutro, un estilo elegante y perfecto para destacar.

Un total look que no falla

Combina el estampado en un total look, la clave está en el contraste, mientas la prenda inferior goza de un tono más oscuro, la superior es clara, creando armonía y equilibrio.

Algo relajado

Para otro look casual, apuesta por un look completo en color negro, unos jeans y un top bandeau, suma una chaqueta de cow print y adereza tu atuendo.