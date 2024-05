3 estilos de mechas que debes evitar si tienes pelo fino: suman más edad y están pasadas de moda

Las mechas son una gran herramienta para sumar volumen y movimiento a tu melena visualmente hablando, pero estas debes evitarlas si tienes pelo fino. En vez de ayudarte generarán todo el efecto contrario, así que mejor optar por otros de los modelos que siguen creciendo entre las tendencias.

Entre los consejos que dan los expertos al respecto señalan que es fundamental escoger el corte de pelo correcto, evitar tener la melena muy larga, dejar de usar productos de fijación muy pesados, no peinarlo demasiado y no usar productos especialmente para cabello fino.

“El máximo error suele estar en el corte. Hay mucha gente que se equivoca tanto por exceso como por defecto de capas. Por ejemplo, ‘tengo el pelo muy fino, no tengo nada de volumen, me hago muchas capas para conseguirlo…’ Gran error, porque te quedas sinla cantidad de pelo necesaria. O al revés, no me hago ninguna capa porque pienso que me quita volumen”, apuntan desde Hola.

Estilos de mechas que debes evitar si tienes pelo fino

De hecho, otra de las equivocaciones es no escoger mechas para el pelo fino, sino tenerlo unicolor, pues esto lo hace ver excesivamente plano. “El color y las mechas dan textura a los cabellos y facilitan un volumen”, dicen desde la misma fuente, pero es fundamental saberlas escoger.

De las menos recomendadas son las full blonde, las cuales pueden debilitar aún más la hebra capilar y hacerlo quebradizo. La decoloración le da mayor rotura e incluso puede hacer que pierdas volumen, totalmente lo opuesto a lo que estamos buscando.

Otro estilo que no debería entrar dentro de tu galería son las mechas blocking, que combinan dos colores muy contrastantes a la vez. El claro nos da más volumen, mientras que el oscuro hace lo contrario, por lo que no se llegará al efecto deseado.

Por último, tenemos las mechas contouring que no se deben exagerar sino distribuir jugando con los puntos de luz para que no se vea sin dimensión.