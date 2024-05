¡Favorece a todas! Los ‘cuffed’ jeans serán la nueva obsesión de 2024: así los puedes usar

Con la salida de los skinny jeans, los pantalones de mezclilla han sufrido uno de sus cambios más importantes este año, dejándonos un sinfín de opciones que muestran la verdadera versatilidad de una de las prendas básicas del armario.

Ya sean wide leg, pata de elefante, acampanados, rectos, hay cientos de opciones, sin embargo, los expertos en moda auguran el éxito de un tipo de jeans que prometen ser furor esta temporada y es muy probable que se coloquen como los grandes favoritos del año.

Si lo que buscas es darle un giro a tu look, estos jeans prometen hacer todo el trabajo y es que no será necesario hacer complejas combinaciones para que destaques entre la multitud, y lo mejor de todo es que es posible que ya los conozcas y quizá ya hasta los usaste, pero regresan en una nueva versión que seguramente te encantará.

Cuffed jeans outfit Pinterest (Pinterest)

¿Qué son los cuffed jeans?

Si lo que buscas es darle un giro a tus clásicos jeans entones deberías darle una oportunidad a los ‘cuffed’ que no son más que un tipo de pantalón que se caracteriza por su dobladillo que queda a plena vista, esto forma parte ya de la propia prenda, y sirve como una especie de decoración que suele ser mucho más gruesa.

El dobladillo ya no se oculta, ahora se luce, y esta es la razón por la que los jeans ‘cuffed’, serán la máxima tendencia de este año, proponiendo uno de los looks más creativos de este año, así que no temas explorar un nuevo estilo, ahora esos jeans extralargos cambian para dar piso a este nuevo.

¿Cómo usar cuffed jeans?

Si a ti también te gustaría unirte a esta creativa tendencia, entonces aquí te dejamos algunos looks de inspiración, pero es justo este dobladillo el que permite que luzcas tu calzado que queda perfectamente con botines, mules destalonados, zapatos kitten y tenis chunky y sandalias.

Aquí te dejamos cinco outfits que pueden servirte de inspiración para sumarte a la tendencia de jeans que será furor este año, no querrás quitártelos y lucirás como toda una experta en moda.

Lo mejor de todo es que es un tipo de ‘vaqueros’ que le quedan a todas las mujeres, por lo que no tendrás que preocuparte por la forma de tu cuerpo ni tu altura, pues beneficia a todas.

Cuffed jeans con camisa blanca

La camisa blanca es el básico del armario, complementa con unos cuffed jeans y termina tu look con unos stilettos, pero si buscas algo más cómodo, añade unos tenis chunky.

Cuffed jeans con blusa animal print

Si buscas darle un toque retro y moderno a tu look entonces combina cuffed jeans con botines de tacón bajo y una blusa de animal print que será la que se lleve todo el protagonismo de tu look.

Cuffed jeans con blusas victorianas

Combina cuffed jeans, es su versión skinny o pitillo y complementa con unos mocasines y una blusa victoriana o de mangas abullonadas, hará que luzcas como toda una experta en moda.

Cuffed jeans con camiseta

Combina tus cuffed jeans favoritos, recuerda que no importa la forma, sino que destaque el dobladillo, combina con tu camiseta favorita, ya sea una blanca básica hasta una con estampado o grunge, complementa con tacones como pumps o stilettos.

Cuffed jeans con plataformas

Si quieres añadir altura a tu look entonces combina unas plataformas con tu blusa favorita, lucirás chic y perfecta para una tarde casual.