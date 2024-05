Pau Mor: uniendo la moda y la música para impulsarnos a perseguir nuestros sueños

Doctora, maestra, arquitecta, bióloga ¿Cuál era tu respuesta cuando te preguntaban ‘qué querías ser de grande’? Hay sueños que pudimos cumplir a nuestro niño interior y hay otros que quedaron en el camino, y Paulina Morales, mejor conocida como Pau Mor platicó con Nueva Mujer sobre sus pasiones y cómo no dejarnos rendir frente a las adversidades.

La joven originaria de Colombia, tiene apenas 21 años y un futuro prometedor en el mundo de la música con un sonido al que ella define como ‘fresco’; pero no solo es eso, es la prueba irrefutable de que los sueños que tenemos, desde niños, podemos hacerlos realidad al convertirnos en adultos.

Un piano y clases de canto cuando tenía 10 años, así comenzó su trayectoria Pau Mor, hasta que un día, se presentó uno de los temas más famosos de la cantante inglesa, Adele, ‘Rolling in the Deep’, cambiando toda su perspectiva sobre la música, pasando de un hobby a la promesa de convertirse en un ícono de la industria.

“El profesor me dijo ‘Ok, Pau’, escoge una canción para que la empieces a practicar y yo escogí Rolling in the Deep y lo que yo sentí cuando la canté por primera vez fue inexplicable. Ahí fue cuando dije ‘Si esto siento cuando canto una canción que no es mía. ¿Cómo será el día que yo vaya a cantar una canción que es mía?’”.

Paulina Morales Cortesía (Cortesía)

Con una madre y una hermana dedicadas al diseño de modas, Pau Mor, decidió dirigir su fuerza a la industria musical, pese a las diferencias de profesiones que hay en su familia, sin embargo, su lucha no fue solitaria, pues recibió el apoyo de su familia desde el primer día. Además, busca el equilibrio entre su vida profesional y personal.

“Yo creo que mi papá y mi mamá son mis fans número uno y ellos han estado pendientes de mi proyecto desde que empecé, o sea desde el día uno. Entonces tener el apoyo de ellos, de mi hermana, de mi hermano, me da cierta seguridad a la hora de hacer lo que hago” y añadió: “Trato de que mi mamá esté presente conmigo porque mi mamá es como mi, la que me aterriza cuando no me siento bien. En Colombia se dice como mi polo a tierra”.

Pero Pau Mor es mucho más que un sueño, si no un discurso completo, donde no solo nos invita a luchar por lo que queremos, toca temas de salud mental, envía un mensaje positivo a través de su música que mezcla ritmos, funk, pop y urbano, uniéndolos con su pasión con la moda, pero quizá te preguntes ¿De dónde surge su nombre?

“Me llamo Paulina Morales y una de mis mejores amigas, desde muy chiquitas me decía Pau Mor y yo no entendía por qué. Entonces un día le dije ‘Julia, ¿por qué me dices Pau Mor? Y me dice, ‘es que acorté tu nombre y tu apellido’. Entonces eso me quedó sonando hasta el día de escoger mi nombre artístico”.

Pau Mor Cortesía (Cortesía)

La carrera de Pau Mor, no ha sido sencilla, y se ha tratado de ir tocando puertas, pues su familia no estaba directamente relacionada con la industria musical, esta es la razón por la que se siente orgullosa de estar creciendo, apoyada del productor José Gaviria, desde el lanzamiento de su primer sencillo, ‘Adrenalina’ en 2020, regalándonos tres temas más 2021, con ‘Santa Teresa’, ‘Cuanto Tú Me Miras’ y ‘Dèjá Vu’, hasta crecer con ‘109 Funk’ y su más reciente tema ‘Penélope’ mismo que retoma y se inspira en la actriz favorita de la colombiana, Penélope Cruz, mismas que visibilizan su evolución a través de la música.

“Penélope es una canción que habla de disfrutar el ahora, porque me di cuenta de que mi momento es ahora, tu momento es ahora y el momento de todos es ahora. Es un tema me hace sentir bien, que me recuerda que hay que disfrutar de la vida, ir paso a paso o como dicen por ahí, ir un día a la vez”.

Respecto a su evolución, marca la diferencia de la edad y la experiencia, el conocimiento que ha ido adquiriendo y cómo es que ha madurado a través de sus letras.

“Uno va creciendo y va teniendo más experiencias y más conocimiento. Puedo decir que cada vez a la hora de crear como que estoy más conectada con quien soy, tengo más claro que quiero mostrar a través de mi música, que no quiero mostrar y que quiero inspirar”.

Con influencias como Nelly Furtado, Gwen Stefani, Selena Quintanilla y Shakira, la cantante colombiana, busca que su música inspire y libere tanto, como una vez lo hicieron estas grandes estrellas femeninas.

Pau Mor Cortesía (Cortesía)

Dar un pequeño vistazo hacia atrás no significa retroceder y cuando el equipo de Nueva Mujer, le preguntó a Pau Mor qué le diría a esa niña que una vez soñó dedicarse a la música, su respuesta fue realmente alentadora.

“Estoy orgullosa de ella porque ha logrado cosas que no me imaginé que iba a lograr. Pero al mismo tiempo sé que me faltan muchas cosas que quiero cumplir. Yo nunca me cuestioné, cómo voy a hacer para empezar mi carrera, nunca me saboteé, porque obviamente el miedo y el que dirán siempre ha estado ahí, pero yo no me he dejado ganar por eso, como que he sido muy leal a mis sueños”.

Pero la música no es su única pasión, también la moda, siendo ella la encargada de crear los looks que muestra a través de sus videoclips y no solo eso, apoyando a su hermana con su marca ‘MPAZ Studio’, misma que ha logrado exhibirse en revistas como Harper’s Bazaar y enamorar a personajes como Julia Fox.

Pau Mor Cortesía (Cortesía)

“A mí siempre me gusta ir más allá de la moda, siempre he dicho que la moda es de sentirla al 100%. Demuestra como me estoy sintiendo ese día que quiero mostrar, que quiero inspirar. Entonces se me hace muy importante porque así la gente se puede conectar con la música o con la moda o con los dos, que es lo ideal”.

Actualmente, Pau Mor, está trabajando en dos temas nuevos, teniendo como referente a la Reina del Tex Mex, diversificando su sonido y probando con ritmos nuevos como la cumbia, mismos que espera que pronto puedan ver la luz. A su vez, expresó el amor que siente por México y su gente, sumando a su lista de cosas por hacer, una pequeña gira por nuestro país.