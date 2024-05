Ángela Reyna: ella es la mente detrás del icónico look de Danna Paola para ‘XT4S1S’

¿Cuántos verdaderamente aman lo que hacen? ¿Cuántos se levantan cada mañana luchando por sus sueños, por aquello que les llena el alma? Ángela Reyna, la mexicana que se ha robado la atención de los medios especializados en moda más importantes como Vogue y Harper’s Bazaar, platicó con Nueva Mujer sobre su trayectoria y la inspiración detrás del icónico look de Danna Paola.

Encasillar la persona que es sería hasta grosero, y es que hablar con Ángela Reyna es tan ligero que las horas pasan como agua, conocer la verdadera lucha de una persona que bajo sus propios medios ha logrado afianzar un nombre en una de las industrias más desafiantes como la moda es algo digno de admirar, su pasión sobresale de sus palabras y su talento es innegable, considerada como una de las ‘Seis promesas de la moda’ por Vanidad España.

Sus diseños han sido protagonistas de importantes pasarelas nacionales e internacionales, como Mercedes Benz Fashion Week Russia, Vancouver Fashion Week, Mercedes Benz Fashion Week México, Milan, Los Angeles y Nueva York, colaborado con marcas como Magnum confeccionado un vestido para ellos y Jo Malone.

Ángela Reyna

Pero su comienzo es aún más especial, y es que como se había mencionado anteriormente, Ángela Reyna es la que forjó su camino sola en la industria, parecía algo predestinado, pues pese a sus intentos por estudiar Negocios Internacionales, la moda tenía un plan para ella.

Al principio Reyna, narró cómo es que sus padres la alentaron a buscar otra carrera, que no fuera moda, pero los años pasaron y el camino de la diseñadora estaba trazado, fue así que ingresó a la Universidad iberoamericana a estudiar Diseño Textil en 2009, el proceso no fue fácil, pues vivió la dolorosa pérdida de su padre, quien la apoyó y ayudó a pagar sus estudios también en Central Saint Martins, además de hacer otras especialidades en el Istituto Marangoni, el IED de Madrid y la UNAM.

Look diseñado por Ángela Reyna

“Cuando mi papá falleció ya no tuve este apoyo, ya fue lograr las cosas por mi cuenta y mi mamá también. Sí me ayudó mucho para que pudiera seguir adelante”, y destacó el apoyo que le han brindado su esposo y su hermana en este proceso que ha ido equilibrando con la maternidad con su hija, que actualmente tiene cinco años.

La diseñadora compartió como comenzó su carrera en la moda, en un espacio donde otros talentos destacados se dieron a conocer.

“Inicié con un concurso que ya no existe, que se llamaba International Designers México, que era de IDM, que era de Manuel Vera. Buscaban un nuevo diseñador y presentarlo. De hecho de ahí Lorena Saravia, y yo estaba en sexto semestre de la universidad, pero venía de un problema muy fuerte, acababa de perder a mi papá, entonces, buscaba cosas que hacer para distraerme, y el director de mi carrera me mandó este concurso y dije ‘bueno, me meto’”.

Look diseñado por Ángela Reyna

Además, formó parte de las tres finalistas del concurso de Vogue ‘Who’s On Next’, lo que la llevó a vestir celebridades como los íconos pop mexicanos, Danna Paola y Belinda, mismos diseños que dieron la vuelta en redes sociales y formaron parte de uno de los éxitos más recientes de la estrella de Élite.

Pero sus verdaderos inicios, se remontan a su niñez: “Quise ser diseñadora desde chiquita. Me encantaba estar porque mi mamá cosía, hacía figuritas y las vendía a las escuelas. Siempre veía coser a mi abuelita y me encantaba. Yo le robaba igual su tela y me ponía a hacerle vestidos a mis muñecas”.

Look diseñado por Ángela Reyna

Ángela Reyna propone una nueva moda en la que no teme a mostrar su lado más atrevido, se trata de liberarse, apostar por no inimaginable y lo atemporal, sin reducir sus prendas a ciertas temporadas. Mezcla lo experimental con el deconstructivismo y deja a su paso, ropa sumamente seductora, como el look para ‘XT4S1S’ que usó Danna Paola, donde un vestido en forma de red rodeaba su cuerpo mientras utilizaba unas botas altas y guantes de látex.

Fue ella misma quien reveló más detalles del look que portó la cantante:

“Está inspirado en un cuadro que se llama La Sherezada de René Magritte. Son muchísimos elementos, todos entrelazados. Tenía la imagen en mi moodboard y me puse a hacerla, luego la coloqué en el maniquí. Son cosas que se van como inventando en el momento y siempre me he dado cuenta que las cosas que hago así son las que más gustan”.

Danna Paola

Eso sí, Ángela Reyna no dejó atrás el conjunto que Belinda usó para la portada de BADHOMBRE Skin, en el que cambió radicalmente de look con un corte pixie y tinte rosado, tan futurista como su look que estuvo inspirado en Remedios Varo.

La mexicana retoma inspiración de las obras de arte, Remedios Varo, Dalí, René Magritte y la lista sigue, pero esto no es todo, pues busca que su marca sea amigable con el ambiente, siendo completamente Zero Waste y es que cada una de las piezas se hace bajo pedido.

Look diseñado por Ángela Reyna

La inspiración la retoma de libros, obras de arte y museos, cuenta que viene en momentos inesperados, pero que gusta de dibujar sus ideas, justo como la vieja escuela.

Actualmente, Ángela Reyna está presentando su nueva colección ‘Reminiscence’ que retoma los éxitos de sus colecciones plasmadas y dan un giro completo en sus piezas, mezclando el toque sexy con tintes rockeros, texturas como plumas y sensuales colores, que, a lo largo de diez años, la han convertido en una de las diseñadoras promesas de México. Espera presentarla próximamente en Nueva York.