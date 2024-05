¡Look de jefa! Los pantalones paper bag serán furor y así los puedes usar con blazer para una combinación elegante en minutos

Los pantalones paper bag regresan con fuerza este 2024, proponiendo uno de los looks de oficina más bonitos y elegantes, lo mejor de todo es que su tipo de corte favorece a todas las mujeres y es una de las opciones que no puedes dejar pasar esta temporada.

Fueron los mom jeans los que abrieron paso a prendas de cintura alta, demostrando que este tipo de piezas no solo beneficiaban todos los cuerpos, sino que aportaban ese aire elegante en pocos minutos, permitiendo que las mujeres se sintieran seguras de sí mismas, dejando atrás el tormento de las piezas a la cadera.

¿Qué son los pantalones paper bag?

Si lo que buscas es un look elegante que no te tome demasiado tiempo, entonces, los pantalones paper bag son la opción ideal para ti y prometen destronar la clásica forma de los jeans para un atuendo que no dejarás de replicar.

Una vez entendiendo esto, los pantalones paper bag continúan siendo una de las piezas que siguen el legado de los mom jeans, de tiro alto, rodeando el área de tu cintura con un lazo o cinturón y termina en un efecto plisado en la parte superior.

Se pueden encontrar en texturas como la mezclilla o telas como lino y son perfectos para looks casuales o formales de oficina, lucirás chic sin demasiado esfuerzo. Además, se trata de un tipo de prenda que permite resaltar tu figura de forma recatada y sensual, sin perder la clase o que parezca “demasiado”.

¿Cómo usar pantalones paper bag con blazer?

Es un hecho, la moda retro es la esencia del 2024, y es que este tipo de pantalón viajó en el tiempo desde los años 80, dejando a su paso uno de los outfits con más autenticidad que robará miradas.

Si tú ya estás amando este tipo de pantalón tanto como nosotras, entonces aquí te dejamos algunas ideas de cómo podrías combinar una de las prendas más favorecedoras y lucir con mucha clase.

El blazer es mejor aliado, pues, propone clase, estilo y sofisticación, mezclado con los pantalones paper bag será furor, aquí te dejamos las claves para usarlo en la oficina o eventos formales, incluso para tus looks diarios lo amarás.

Un look digno del lujo silencioso

El lujo silencioso se trata de sumar piezas a nuestro outfit que permita hacernos lucir elegantes y ‘costosas’ sin la necesidad de presumir a plena vista qué marcas son las que se portan. Aquí tienes un ejemplo de como puedes lograrlo con pantalones paper bag y blazer.

Lista para la oficina

Para un look digno de oficina no apuestes por colores tan vibrantes, a cambio, mezcla tonos neutros como negros, grises y en este caso hasta olivo, lucen perfectos, sin tu idea es un look forma, mocasines, sandalias de tacón o stilettos son la opción.

En total looks

¿Quieres un look formal? Entonces combina un conjunto completo en este caso pantalones paper bag con blazer de cuadros escoceses, combina con una blusa ligera de tipo lencero, suéter o blusa cuello de tortuga.

Con zapatos bajos

Aquí la palabra estilo no se pelea con la comodidad, esta es la razón por la que los mocasines son los grandes aliados de este tipo de prenda, lucirás perfecta sin llevar tacones.

No le temas a los estampados

No temas a los estampados, opta por pantalones paper bag ya sean de rayas, florales o cuadros, o bien que tu blazer sea el gran protagonista, crea un look que contraste o digno del color block.