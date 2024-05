¡Luce impactante! Salma Hayek lleva los zapatos más ‘desafiantes’ que serán tendencia esta temporada: así los usó

El 13 de mayo, Salma Hayek formó parte de la lista de invitadas al front-row de la presentación de la nueva colección Resort 2025 de Gucci, desde el Tate Modern de Londres, donde acudió acompañada de su esposo, el empresario francés François-Henri Pinault.

PUBLICIDAD

Como era de esperarse, la veracruzana destacó por su atuendo que además es muy sencillo de replicar, demostrando, una vez más, por qué es la reina del estilo, impactando con un maquillaje de labios rojos que daban protagonismo, luz y sensualidad a su rostro.

Esta fue la primera colección crucero comandada por Sabato de Sarno, el nuevo director creativo que sustituyó a Alessandro Michele el año pasado. Dicho desfile estuvo lleno de vibrantes colores, chaquetas, telas ligeras y sueltas que famosas como Eiza González, Olimpia de Grecia, Demi Moore y Kate junto a su hija Lila Moss, Dua Lipa y Salma Hayek pudieron disfrutar, sin embargo, la que se robó todas las miradas fue la famosa mexicana

Recomendados:

El look de Salma Hayek en el desfile crucero 2025 de Gucci

Salma Hayek lo hizo una vez más, y como es costumbre, destacó entre todos por sus exquisitos atuendos, esta vez como parte de los invitados de lujo para la presentación de la colección crucero de Gucci 2025.

Tomada de la mano de su esposo, la veracruzana, sabe que para impactar no es necesario de extravagantes atuendos, y es que con un vestido corto de escote asimétrico en color negro, dio una lección de estilo que cualquier mujer puede replicar.

El vestido era de una tela ligera y poseía una característica de drapeado que se centraba en resaltar su cintura, demostrando por qué el ‘little black dress’ vivirá como una de las prendas que son un absoluto ganador del armario para cualquier tipo de evento.

Lo que llamó la atención no solo fue su elección de vestido, también su beauty look que dieron protagonismo a sus labios rojos vibrantes, su cabello suelto con algunas ondulaciones y la cereza del pastel, su calzado y accesorios que hicieron juego y era imposible no detenerse a admirarlos.

¿Cómo usar zapatos plateados esta temporada?

Este temporada, los expertos en moda auguran el éxito de los zapatos plateados, esta es la razón por la que una de las mujeres íconos de la moda como la actriz de ‘Frida’ llevaría lo último en tendencias.

Salma Hayek combinó su vestido con unas grandes plataformas plateadas de pulsera tipo peep toe, esto significa que tiene una abertura en la parte frontal que deja a la vista los dedos de sus pies, que presumían un manicure color borgoña.

Sin duda, este par de zapatos que combinó con su bolso plateado, no hicieron más que elevar su outfit perfecto para la noche, mostrando el poder que los metalizados tienen para potenciar tu estilo.

En este caso, las plataformas plateadas se combinaron con un tono neutro que permitía dar ese protagonismo a su calzado demostrando que es la mejor idea para looks nocturnos, sin embargo, es importante destacar que estos cuentan como una pieza ‘statement’ que sirven como el punto focal de un look.

Toma en cuenta esto, para crear una armonía en tu look, combínalo con colores lisos o neutros para que tu calzado llame la atención y no lo satures.