¡Modas peligrosas! Conoce los tratamientos que podrían afectar tu salud dental

Las modas no solo acaparan los sectores de la belleza, la cosmética y mucho menos las prendas de vestir, también han alcanzado el mundo de la odontología con tendencias como ‘grillz’, blanqueamientos, piercings dentales y demás tratamientos que terminan siendo perjudiciales a largo plazo para los pacientes.

PUBLICIDAD

Las excentricidades de influencers y famosos como Peso Pluma, Rosalía, Madonna, Rihanna y J Balvin han llevado a las nuevas generaciones a inclinarse por estéticas dentales poco útiles que no les ayuda a valorar la belleza de una sonrisa natural, rayando en la obsesión y lo artificial.

Lamentablemente, la influencia de los ídolos musicales termina repercutiendo en la salud y en la seguridad de los jóvenes, siendo los problemas de autoestima la principal razón por la que los pacientes acuden al dentista para mejorar el aspecto de su sonrisa.

Recomendados

Tratamientos dentales peligrosos Pexels (Pexels)

Es por eso que Nueva Mujer platicó con la odontóloga especializada en ortodoncia, Claudia Martínez, quien con 24 años de experiencia reveló algunos de los peligros de las tendencias dentales que han popularizado famosos cantantes que han servido como un símbolo de ostentación y poder adquisitivo, transmitiendo una idea errónea de lo que es mantener una buena salud bucal.

“De repente tiene mucho que ver la mercadotecnia, también que te ponen imágenes poco realistas, de dientes superblancos, de dientes perfectos y la gente quiere eso”, explicó Claudia Martínez, quien se ha consolidado como una pionera en la odontopediatría.

La ortodoncista formada en la UNAM que actualmente se desempeña como odontopediatra en el Hospital Infantil Privado explicó que este tipo de tendencias son meramente estéticas y afortunadamente en su mayoría suelen ser temporales, sin embargo, los problemas vienen cuando estos se utilizan de forma recurrente, provocando diferentes problemas como la mordida del paciente que se ve reflejada a través de diversos síntomas.

“El mayor problema de este tipo de aditamentos es la oclusión. La oclusión es la manera en como muerdes y este tipo de adornos impiden que el paciente pueda morder de manera adecuada. Entonces eso a mí me parece que es la mayor repercusión, porque eso definitivamente te va a traer problemas en la articulación con todos los síntomas que conlleva, como dolores de cabeza, migrañas, zumbidos en los oídos, tensión muscular en las mejillas, cuello y hombros”.

Otras consecuencias que la odontóloga Claudia Martínez destacó, fue que el uso recurrente o fijo de este tipo de aditamentos puede provocar astillamientos en los dientes, fracturas por el toque con el metal, caries, inflamación de las encías y acumulación de sarro.

Tratamientos dentales Freepik (Freepik)

Pero esto no es todo, pues estas tendencias de ostentación y lujo, que no solo fueron usadas por famosos cantantes, también por personas involucradas en la mafia, no son las únicas que están repercutiendo en la salud dental de los pacientes, también está el blanqueamiento.

Y es que la ortodoncista explica que igual que una cirugía estética, termina provocando adicción y obsesión, lo que ha llevado a personas a querer realizarse este tipo de tratamientos de forma desmedida causándoles problemas de sensibilidad, además de que, hablando superficialmente, la apariencia irreal termina siendo igual de ‘conflictiva’ que el acomodo mismo de la sonrisa.

“Empieza a ser peligroso cuando no es suficiente para el paciente, en las cuestiones estéticas, por ejemplo los blanqueamientos, tienen un límite y a veces el paciente quiere estarse blanqueando, los dientes cada seis meses porque quieren un estándar poco real, que es lo que ven en las revistas o recurren a pastas dentales de blanqueamiento y las usan de manera continua, lo que termina en un serio problema de sensibilidad dental”.

En el caso de los piercings, la odontóloga líder en cuidado dental infantil explicó que estos impiden el correcto cepillado de dientes, generando acumulación de sarro que puede traducirse a problemas más graves como la gingivitis. Por otro lado, las carillas también pueden presentar afecciones como desgaste y tratamientos de por vida.

Piercings dentales Freepik (Freepik)

“A la mayoría de la población, no tiene una buena técnica de cepillado, una buena higiene. Ahora, con algo ahí, definitivamente se complica el cepillado y se complica mantener una buena higiene y pues viene la acumulación de placa, la gingivitis, periodontitis, caries”.

A su vez, Claudia Martínez explicó que es momento de valorar la belleza natural de nuestra sonrisa, esta es la razón por lo que las tendencias de la odontología de hoy en día, tienen como prioridad la mínima invasión, que, por ende, se traduce a un mejor pronóstico para el paciente, teniendo como principal premisa el “menos es más”:

“El dentista es la persona que te puede orientar para que aprendas a cuidar tu sonrisa y sobre todo a estar consciente de que tienes una sonrisa sana; de que a lo mejor no es necesario ponerle adornos, ni que te estén haciendo tratamientos que no necesitas. Actualmente, la tendencia de la odontología, es la mínima invasión y entre menos tratamientos tenga un diente tienes mejor pronóstico”.

También recomienda siempre acudir con expertos y siempre exponer todas nuestras dudas a nuestro dentista y tener sumo cuidado con el material que utilizarán, teniendo en cuenta que esté nuevo, limpio, esterilizado y sellado para evitar infecciones cruzadas y padecimientos graves como la hepatitis.