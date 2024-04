Moda: qué tipo de faldas no debes llevar en primavera porque pasaron de moda y restan clase

Moda Estas faldas ya no se deben usar este 2024 (Elias de Carvalho / Almada Studio/Pexels)

Según los expertos de moda, existen algunos tipos de faldas que ya pasaron de moda y no se deben llevar este 2024 pues te restan clase y hace que luzcas aburrida y hasta envejecida.

Estas faldas fueron muy usadas y hasta son las favoritas de muchas, pero ya es momento de dejarlas guardadas en tu armario pues ya no serán tendencia este año.

Así que si quieres lucir a la moda y moderna entonces te decimos cuáles son esos modelos de faldas que debes dejar atrás.

Los tipos de faldas que no debes llevar esta primavera porque envejecen y restan clase

Faldas de vuelos

Las faldas de vuelos son algo del pasado y es que este año no se llevarán de este tipo ni cortas ni largas, ni anchas ni ajustadas, pues restan clase.

No importa que las combines con la blusa o camisa más elegante, no te beneficiarán en la primavera ni este año así que evítalas a toda costa.

Faldas cargo

Las faldas cargo combinan con cualquier tipo de blusas y son las favoritas de las mujeres de 20 y de 30, pero este año ya no se llevarán porque no están de moda.

Si las llegas a usar no te verás nada elegante ni moderna y te verás aburrida y envejecida así que lo recomendable es que no las uses.

Falda lápiz

Las faldas lápiz o de tubo tampoco se llevarán este 2024 pues no están en tendencia no importa cómo las combines.

Este tipo de faldas fueron tendencia hace años y eran las favoritas, pero ya han quedado en el pasado y no beneficiarán tu estilo ni tu outfit.

Faldas globo

Las faldas globo también fueron las favoritas hace un tiempo, pero ahora ya no se llevarán este año.

Y es que te harán lucir poco elegante y no favorecerá tu estilo ni tu atuendo así que es mejor que las dejes bien guardadas en el clóset.