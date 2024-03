5 perfumes para usar antes de dormir: te permitirán relajarte y tendrás un aroma increíble

No solo podemos aplicarnos perfumes para ir al trabajo, un evento importante o una cita romántica, también para irnos a la cama relajadas. No obstante, no cualquiera es ideal para este propósito.

Las fragancias perfectas para usar antes de dormir no pueden ser nada audaces ni empalagosas. Al contrario, deben ser aquellas que compuestas por notas aromáticas frescas, suaves y relajantes.

Tales como la calmante lavanda, la refrescante menta, el adictivo limón o cualquier otro que nos ayude a contrarrestar la tensión acumulada y descansar tranquilas, de acuerdo a la aromaterapia.

5 perfumes que nos ayudan a conciliar el sueño y oler increíble al dormir

¿Quieres probar alguno de estos perfumes que nos que nos transportan a escenarios idílicos, inducen al sueño y huelen increíble? Sigue leyendo para conocer 5 de los mejores, según Glamour.