Eiza González impone moda con el peinado ‘Betty Boop’, ideal para mujeres de cabello corto rizado

Eiza González tiene mucho que celebrar y es que tiene varios proyectos importantes en puerta, entre ellos The Ministry of Ungentlemanly Warfare, dirigida por el galardonado director Guy Ritchie y el estreno de 3 Body Problem, cinta original de Netflix desarrollada por los creadores de Game of Thrones.

La cinta ha causado gran revuelo por ser una historia de ciencia ficción basada en la Trilogía de los tres cuerpos de Liu Cixin, también conocida como “Recuerdo del pasado de la Tierra” que se enfoca en el primer contacto de la humanidad con una inteligencia extraterrestre. Los críticos que ya la han visto, señalan que es una producción “épica” y elogian la actuación de González, quien está tomando cada vez más fuerza en la industria.

Eiza González triunfa con su talento y belleza

La mexicana ya ha demostrado por qué merece estar en la cima, sumado a que ha sorprendido con su gran carisma y belleza.

Fue durante la premier en el SXSW (Festival South by Southwest) que deslumbró con un impresionante vestido personalizado de Prada que la hacía parecer una mezcla de Betty Boop y Sailor Moon.

Eiza González La actriz ha triunfado con su estilo durante la premier de su nueva película (Rick Kern/Getty)

González misma compartió una publicación subtitulándola “Sailor Moon + Betty Boop”. Este consistió en un mono rojo de Prada que estaba compuesto por pantalones cortos oscuros y telas largas de color rojo. Tenía la espalda abierta, manteniendo la mayoría de los detalles del conjunto en la parte delantera, donde la tela roja estaba adornada con algunos círculos metálicos repartidos por todas partes.

Aunque el original vestido fue muy alabado, su peinado está dando de qué hablar e incluso algunas mujeres han buscado la forma de replicarlo.

Peinado y corte de cabello ‘Betty Boop’, un estilo que puedes probar

El estilo de Betty Boop, icónica figura animada de los años 30, sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan un look elegante y femenino.

Su distintivo corte de cabello y peinado coqueto son elementos clave para lograr ese aire retro y sofisticado. Si deseas lucir como la encantadora Betty, tal y como hizo Eiza, aquí tienes algunos secretos para estilizar tu cabello:

El primer paso para obtener el peinado de Betty Boop es un corte de cabello adecuado. Este estilo se caracteriza por capas cortas y definidas, con un flequillo que enmarca el rostro. Se trata de un corte con mucha textura y que a las mujeres de cabello rizado les funciona muy bien.

Para darle vida puedes aplicar un mousse voluminizador en las raíces y luego secar tu melena con un cepillo redondo para levantar las capas. Enrolla secciones pequeñas de cabello alrededor del barril del rizador y mantenlo unos segundos antes de soltarlo. Después de rizar todo el cabello, peina suavemente las ondas con los dedos para darles un aspecto más natural y retro. Puedes ayudarte de una plancha para dar forma al flequillo y crear ondas suaves en las puntas.

El flequillo es clave en este corte por lo que es importante darle la forma adecuada. Puedes usar un peine de dientes finos para darle forma hacia adelante y luego fijarlo con un poco de spray para mantenerlo en su lugar.

Fija todo con un spray ligero para mantener el peinado en su lugar durante todo el día. También puedes aplicar un poco de suero o aceite capilar para darle brillo y suavidad.