¿Mejor que los jeans? Las minifaldas de mezclilla y botas serán furor en primavera: así las puedes usar

Si una prenda se volverá la tendencia por excelencia de la primavera son las faldas de mezclilla, no importa si son largas, cortas o midi. Pues se convertirán en las verdaderas reinas del los outfits.

Expertos en moda como las firmas de Diesel y Givenchy, han augurado el éxito de esta prenda, sin embargo, hay un corte que sigue siendo uno de los favoritos y que busca destronar por completo a las faldas tableadas. Las minifaldas de mezclilla seguirán siendo las reinas de las tendencias de primavera.

La primavera está a punto de llegar y entre las tendencias no solo se augura el éxito de los colores vibrantes, también de los estilos sensuales y frescos como las blusas ‘coquette’ y los looks sueltos. Pero si tú, todavía estás dudosa de hacer esta prenda parte de tu estilo, no te preocupes que aquí te damos algunas claves para que luzcas como una verdadera experta en moda.

(Pinterest)

Las minifaldas de mezclilla con botas serán tendencia esta primavera 2024

Las minifaldas han sido un motivo de debate desde que la famosa diseñadora de modas británica, Mary Quant las inventó, sin embargo, también resultan ser una de las apuestas más cómodas, chic y frescas para lograr un look de impacto.

Es preciso tener en cuenta que si bien la moda se trata de algo que nos haga sentir seguras y cómodas, las minifaldas de mezclilla no tienen restricción de edad como Carolina Herrera nos ha hecho creer y tampoco tienen una talla específica, puedes lucir increíble, pues, el principal ingrediente es la seguridad con la que lo portas.

Ahora, las botas se convertirán en el protagonista y el complemento perfecto de los looks de la primavera, y es que, el streetstyle sabe que las botas altas y de plataforma serán de las más vistas esta temporada ¿Te lo esperabas?

Así puedes combinar minifalda de mezclilla y botas de forma elegante

No olvides los neutros

Para las amantes de minimalismo y el lujo silencioso, nunca está de más apostar por prendas en colores neutros. Nunca son una mala opción. Aquí tenemos un ejemplo de botas y suéter color crema sumado a un top blanco y el contraste con minifalda de mezclilla negra.

Si deseas algo para la oficina

Este look mezcla el toque formal con las minifaldas. Así es, quien dijo que las minifaldas no eran una opción elegante. Botas blancas, blazer beige y top blanco, colores neutros y frescos ideales para la primavera. Añade unas gafas para más estilo y misterio.

Mezclilla sobre mezclilla

Los total looks siempre son una buena idea, este donde se mezcla mezclilla sobre mezclilla, además de ser de un color oscuro, no solo aporta estilo, también alarga tu figura y la estiliza.

Una camisa blanca nunca puede faltar

Si le sumas una camisa blanca no solo le darás frescura a tu look (además de que es una prenda sumamente versátil) sino que añadirás ese toque de elegancia a tu outfit y como no necesariamente tenemos que usar botas altas, esta opción puede ser ideal para quienes gusten de mezclar comodidad y estilo.

En su forma coquette

Este look con una blusa de olanes, minifalda de mezclilla y botas negras combinan lo mejor del estilo coquette, el glamour y la comodidad, dale el protagonismo a tu prenda superior.