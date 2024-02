Las diademas no pasan de moda y Emma Watson lo comprueba: así debes combinarlas para no verte infantil

Los primeros meses del 2024 han estado llenos de celebridades desfilando en importantes eventos, mostrando sus mejores outfits y estableciendo las tendencias que dominarán en las próximas temporadas.

Mientras que París y Nueva York ya han sido sedes de las pasarelas más importantes del año, ahora ha sido turno de Milán, en donde ya han hecho acto de presencia super estrellas como Hunter Schafer, Jessica Alba, Jessica Biel, Eva Green y Jameela Jamil. Sin embargo, ha sido Emma Watson quien ha acaparado la atención con su gran estilo, dando a su vez cátedra de cómo tratar a los fans.

Emma Watson impone la moda de las diademas en Milán

La capital de la moda y el diseño se convirtió en sede para presentar la temporada de pasarelas de otoño de 2024 y naturalmente Emma Watson tenía que estar presente para ver lo nuevo de la firma Prada con sus mejores y más exclusivas versiones de la moda retro.

El clima cambiante de Milán y la lluvia que cayó justo cuando llegó la británica a uno de los eventos, pudo haber arruinado su look por completo pero ella supo dominarlo a la perfección.

Watson, que ha sido el rostro de Prada y la musa detrás de su fragancia Paradoxe, deslumbró a los espectadores en el escaparate AW24 con un conjunto que está haciendo que muchas vayan a buscar algo similar para dar la bienvenida a primavera.

La actriz eligió un minivestido azul lavanda pálido con un corpiño transparente y una falda con volantes y volantes en encaje blanco, rematado con un abrigo de nailon ligero, perfecto para cubrirse del cambiante clima. El accesorio que llamó la atención al acercarse a los fans para tomarse fotografías y firmar autógrafos fue una diadema negra, con la que protegió su peinado.

Las diademas se sitúan en lo más alto de la lista de accesorios que pueden marcar una diferencia en tu peinado. Pueden brindarte una sensación de serenidad absoluta o traer a la mente memorias de la infancia. Sin embargo, el renacimiento de las diademas está en pleno auge, gracias al respaldo de celebridades y su presencia destacada en cada desfile de moda semanal. ¿Te preocupa lucir demasiado infantil al usar una diadema? No te preocupes, aquí te decimos cómo lograr un look femenino, moderno y glamoroso que no te hará ver como niña.

Tres trucos para usar una diadema con estilo

Opta por una diadema acolchada

Las diademas acolchadas como la de Watson han experimentado una notable evolución ya que ahora son más elegantes que infantiles. La única constante es la forma de colocarlas: comienza desde la línea del cabello y deslízala hacia atrás.

Moda Cómo estilizar una diadema (Pinterest, Instagram)

Elevado y adornado

Una diadema llamativa como esta merece, sin duda, hacer una declaración. Recoge tu cabello hacia atrás para destacar este audaz accesorio.

Centrado perfecto

Esta elegante combinación de diadema y raya central complementa cualquier estilo o longitud de cabello. En lugar de deslizar la diadema hacia atrás, divide tu cabello en dos secciones iguales y coloca la diadema en la parte posterior de tu cabeza.