3 tonos de uñas que no se lucirán en primavera: tendrás que despedirlos para estar a la moda

La llegada de cada temporada no solo trae consigo nuevas tendencias en cuanto a diseños de uñas, también el final de la popularidad de varias modas que se acostumbraban a usar en cada época.

Durante la primavera-verano 2024, no habrá excepciones. Al contrario, no solo dejarán de estar in diseños o largos de manicura que solían llevarse en estas fechas, también los tonos llamativos.

Y es que, durante esta añada, los colores discretos, suaves y neutros se impondrán, dejando en el olvido aquellas tonalidades fuertes que otrora solían reflejar el espíritu de la temporada primaveral.

3 colores de uñas que dejarán de llevarse en primavera 2024

¿Quieres saber cuáles son los aquellos colores que estarán out durante la época más calurosa del año para evitarlos? Sigue leyendo para conocer tres de ellos, de acuerdo a la revista Glamour.

Colores neón

Los colores neón fueron muy representativos de la primavera-verano por años. No obstante, en esta temporada, no se llevarán. En cambio, dominarán los tonos sutiles para manicuras elegantes.

Ahora, no quiere decir que las uñas de colores no estarán de moda en la época más divertida. Sí serán tendencia, pero en tonalidades pasteles que dejen las manos luciendo aún más sofisticadas.

El rosa Barbie

Luego de ser protagonista de las manicuras de primavera-verano el año pasado gracias al filme con Margot Robbie, el rosa Barbie se irá de vacaciones y no se verá en las manos de las it girls.

En su lugar, se lucirán manicuras en otras tonalidades de rosado, tales como el delicado rosa bebé y el rosa empolvado para conseguir manicuras mucho más refinadas, pero no menos primaverales.

Tono metálicos

Las uñas en tonalidades metálicas estuvieron muy de moda durante los últimos años, pero su popularidad ha ido decreciendo y este año tendrán su salida oficial de las tendencias de manicuras.

En su reemplazo, durante esta primavera-verano 2024, se llevarán otras parecidas con efecto reflectante, pero más neutras y estilosas con la que las más atrevidas harán sus statements.