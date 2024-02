¡No apuestes por lo básico! 5 looks de San Valentín que no incluyen rosa ni rojo: son los más elegantes

Looks de San valentín que no incluyen rojo ni rosa Foto: Pexels (Foto: Pexels)

El Día del Amor y la Amistad llegó y si todavía no sabes que vas a usar en tu cita con tu ‘Valentine’ aquí te dejamos algunas ideas que seguro te encantarán y no te preocupes que en ninguna de ellas se incluye el color rosa y rojo tan característico de esta celebración.

Si en tu clóset el color rojo y el rosa están prohibidos, no te preocupes que hay opciones igual de delicadas, bellas y elegantes para deslumbrar en tu cita, además apostar por lo seguro nunca es opción, sal de la caja y sé diferente al resto.

Es por eso que hoy nos dimos a la tarea de mostrarte algunos looks para San Valentín que no ocupen los clásicos colores, pero que mantengan la vibra y energía del amor, la ternura, el romance y la amistad.

5 looks elegantes para San Valentín que no incluyen el color rosa, ni rojo

Si lo tuyo no es seguir a los demás y tampoco ser una más del resto, aquí dejamos algunas opciones de looks para San Valentín elegantes que no necesariamente incluyen rosa y rojo, estamos seguras de que te encantarán y resultarán ser una opción cómoda y chic para impactar a tu cita.

La comodidad y el glamour

Este top negro en forma de rosa es una gran opción, pues, emula el romance del día con esta flor, además suma comodidad al look con unos jeans. Añade joyería plateada o dorada y deslumbra en tu cita con amigos o pareja.

Añade el toque de satín

Apuesta por prendas satinadas, te harán lucir extremadamente sexy y elegante, en este caso se combinó una blusa cuyo escote forma un moño estilo coquette y lo suficientemente tierno para la temporada.

Un abrigo siempre es la mejor opción

Los abrigos son tu mejor amigo, si vas a una cita esta noche no olvides llevar uno y combinarlo con un vestido o bien con un conjunto corto. Aquí vemos la dupla ganadora de abrigo y una prenda blanca elegante con aires old money.

Los looks de plumas son un sueño

Las plumas elevan tu outfit aunque recuerda que todo es con medida, eso sí, desde 2023, esta textura llegó para quedarse, apuesta por ella en tus blusas o pantalones, no olvides usarlas en colores como blancos, plata o negros para convertirlo en un look de noche. Añade unos jeans y dale un plus con tacones de punta o sandalias.

Blazer oversize y encaje

Las prendas oversize pueden ser la opción ideal siempre y cuando las combinemos de forma correcta. Aquí podemos ver un outfit digno de pasarela que combina la sensualidad, el encaje con una prenda oversize, en este caso un blazer a que se le sumaron unos tacones y un bolso plata que contrataba perfecto con el look.