¿Qué son las uñas velvet? 7 diseños más bonitos del diseño más elegante y original

Las tendencias de décadas atrás están regresando o al menos se siguen inspirando en momentos del pasado y las uñas no son la excepción y es que desde finales del 2023, las ‘velvet nails’ han ido tomando terreno entre las favoritas de los salones de belleza.

Si estás cansada de los mismos diseños, o simplemente estás aquí para explorar nuevas técnicas, aquí te presentamos una que nació en 2012 y que no ha dejado de cautivar a las mujeres por su belleza y versatilidad.

¿Qué son las velvet nails?

La velvet nails nacieron en 2012 y son uno de los diseños más elegantes e hipnotizantes de las uñas, tanto que emulan el glamour y belleza de los vestidos de fiesta, esos que ocupan mucho brillo y la calidez del terciopelo que da ese toque de sensualidad necesario para impactar.

Su auge se hila con las redes sociales y es que sus características las vuelven unas de las más fotogénicas y brillantes entre todos los diseños, gobernando blogs y hasta Pinterest, la famosa plataforma de inspiración que no puede faltar en el celular de una mujer. La técnica ‘velvet nails’, consiste en dar un efecto tornasol y aterciopelado a las uñas.

7 diseños de ‘velvet nails’ más bonitos

Tornasol

Puedes optar por un estilo multicolor como este con colores morado, rosa y toquecitos de azul que harán que tus manos se ilumine como si de una galaxia se tratara.

Nude

Para las amantes de los looks minimalistas, estas uñas combinan con todo y se ven sumamente elegantes, que son ideales para todos los looks, por lo que no tendrás que preocuparte si le queda bien a tu estilo.

‘Velvet nails’ francés

El estilo francés está presente en todo, así que si eres amante de esta técnica clásica, aquí hay una alternativa que seguro te encantará, pues combina lo mejor de dos mundos.

Combínalo con otros elementos

Este diseño café de tintes más sofisticados, le aportaron un ‘twist’ con solo una elegante línea negra a la mitad de cada uña

Como una aurora boreal

Este diseño es para las amantes de las uñas cortas al que se le sumaron colores como negro y el verde que será tendencia este año.

Degradado

Que tal este diseño degradado en colores plata que aportan un aspecto minimalista y natural a la uña, además de que combina con cualquier look. Sin duda este es uno de los más elegantes y discretos.

En 3D

Aquí te dejamos otra alternativa si lo que buscas es un look más vistoso, combinando distintos elementos en su forma 3D con brillos, además de añadir gemas y otros elementos que vuelven divertido el diseño de la uña.