Para enamorar en San Valentín: 5 peinados ‘romantic style’ más elegantes y bonitos

El 14 de febrero ¡nos respira en la nuca!, y si aún no alistas tu look para salir con tu amor, o bien para tener una noche de diversión con tus mejores amigos, aquí te ayudamos un poco y te dejamos algunas alternativas de peinados más bonitos y elegantes para San Valentín.

Aunque el Día del Amor y la Amistad es motivo de un eterno debate, que nada te detenga a celebrarlo junto a la persona que amas e impacta con tu look a donde sea que vayas. Entre nuestra selección encontrarás de lo elaborado a lo más sencillo, no temas apostar por algo nuevo y sorprende.

Con estos peinados lucirás como salida de un cuento de hadas o una película de amor. Si lo que buscas es impresionar y robarte las miradas en San Valentín, usa esos peinados a tu favor, déjale a cupido el resto.

5 peinados ‘romantic style’ más elegantes y bonitos para San Valentín

Para celebrar el día del amor hay que optar por looks tiernos, románticos que vayan de acuerdo con la fecha del amor. Solo hay una regla y es que, en el proceso de hacerlo, no luzca perfecto y que no parezca que te ha tomado demasiado esfuerzo.

Un messy bun o ‘chonguito despeinado’

Este tipo de peinado es una declaración de amor, parece salido de un cuento de princesas. Sin duda, este tipo de chongo o ‘moño’ lo han utilizado famosas como Margot Robbie, Zendaya y Pamela Anderson.

Ponle ‘onda’ a tu cabello

Apuesta por unas ondas marcadas en su cabello, esto se logra dividiendo tu pelo por un extremo y tomando mechones grandes para ondularlo, se tiene que ver lo suficiente marcado y amplio. Lucirás como una protagonista de una película de amor.

También te podría interesar: Ideas de peinado coquette que te harán sentir femenina y a la moda para todas las edades

El ‘coquette’ es la mejor idea

Este estilo es muy parecido al anterior, y es que recordemos que este estilo coquette ha reinado desde principios de 2024. Úsalo con algunas ligeras ondas con mechones de cabello más pequeños y se termina con un tierno lazo como si de una diadema se tratara.

Bubble ponytail

Este es uno de los peinados que reinará en 2024, lo único que tienes que hacer es hacer una tradicional cola de caballo e ir tomando partes de ella para hacer este volumen, lo único que tienes que hacer es ir anudando con algunos moños o lazos

Media ponytail

El peinado de media cola es de los más tiernos, sobre todo si les añades un moño como toque final, pues se vuelve una opción tierna y da un aire romántico y delicado a quien lo lleva. No olvides ocupar muchos lazos, los satinados y aterciopelados son las mejores opciones.