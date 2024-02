¿Qué son las uñas mob wife y por qué deberías llevarlas si te gusta sobresalir con elegancia?

En medio de tantas tendencias que están tomando protagonismo en las redes sociales, como la corriente coquette, sobresalen las uñas mob wife.

De acuerdo con Harper’s Bazaar, “se trata de canalizar el estilo glamoroso pero potencialmente peligroso asociado con las esposas de figuras del crimen organizado, como se retrata en la cultura popular”, por lo que evidentemente el maximalismo está asociada a ellas.

No obstante, apostar por modelos llamativos, largos más prominentes y mucho color no las hace menos elegantes. Hay formas de equilibrar ambos mundos sin dejar de lado tu personalidad.

Diseños de uñas mob wife 2024

Largas y clásicas

Conforme con la misma fuente, “este es el look de uñas más icónico de la esposa de la mafia, como se ve en personajes como Carmela Soprano y Elvira Hancock”. Se trata de un modelo que no requiere mayor esfuerzo pues se liman tipo almendra y se les añade tonos seductores como rojo o negro, en una base lisa pulida e impecable. No olvides el top coat para sellar.

Uñas francesas

Las uñas mob wife también pueden ser francesas, pero no en su versión tradicional, sino incorporando motivos más audaces como un estampado en la raya vertical o colores más fuertes. Eso sí, jamás renuncies a la base en tono nude pues es la que le dará equilibrio a la manicura, evitando que luzca sobrecargada.

Animal print

Precisamente, hablando de salir de la zona de confort, el animal print les cae como anillo al dedo. Ya sea de leopardo, de cebra, de carey u otros similares, se verá muy atrevido pero sofisticado a la vez. Hazlo en pequeños detalles y no seas tímida a la hora de incorporar aplicaciones. En las uñas mob wife el papel foil metalizado, el glitter o la pedrería son permitidas.