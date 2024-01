Maxifaldas, estampado de leopardo y otras tendencias de los 90 que serán furor en nuestros looks

Tendencias de los 90 que regresan 2024 Serán parte de nuestros outfits (Stole the look/Pinterest)

La moda es cíclica y estamos observando un regreso de las tendencias de los 90 y principios de los 2000 en nuestros looks.

Claro está, solo las prendas más icónicas han logrado sobrevivir a tanto tiempo y precisamente esas son las que rescataremos a lo largo del año, dejando un poco de lado el lujo silencioso y lo aesthetic.

Tendencias de los 90 que serán furor en nuestros looks

El estampado de leopardo

Si eres de las que ama el animal print, pues debes estar de fiesta. En 2024 el estampado más clásico de todos regresa pasando por bolsos y calzado, llevándose con todo. Como la recomendación siempre es que “menos es más” trata de no abusar con looks totales, sino mas bien con pequeños accesorios que lo incorporen.

Las maxifaldas

Ya en 2023 vimos que las maxifaldas de denim fueron protagonistas y ahora lo son las de otro tipos de telas, para imponerse como una moda total. “Es fácil entender por qué las chicas que más saben de moda la han traído de vuelta: es elegante, es práctica pero, sobre todo, es irresistiblemente bonita y favorecedora”, dice Glamour España sobre este básico de verano.

Vestidos ajustados

Puede que muchas no hayan renunciado a los ‘vestidos tubo’ que tan sexis se ven en una noche de fiesta, pero la moda en general se había inclinado por modelos más sueltos, cómodos y frescos. Ahora los expertos dicen que vuelve ajustado, con escote palabra de honor y con sandalias de tiras, muy a lo Carrie Bradshaw en Sex and the City. Es mininamlista, sensual y favorecedor.

Vestidos lenceros

Ya sea con transparencias, seda u otros detalles vaporosos, los vestidos lenceros seguirán siendo un básico de nuestra generación. Es práctico, simple, pero bonito. ¿Qué más se necesita? Por eso es una de las tendencias de los 90 que serán furor en nuestros looks.