En qué consiste el tratamiento Morpheus 8 que Chiquis se aplicó y sus fans enloquecieron

La cantante Chiquis se sometió a una operación de senos la semana pasada y contó todo. Ella ha confesado que le gustan las cirugías, aunque también ha negado que pasó por el quirófano para quitarse los 22 kilos que tenía y lograr la despampanante figura que tiene. Hasta ahora ella asegura que solo se sometió a una mamoplastia y liposucción hace varios años atrás.

A través de un video que publicó en su cuenta en Instagram detalló que uno de sus prótesis mamarias estaba encapsulada y esto le provocaba mucho dolor, por lo que se le programó una cita en pabellón para resolver el asunto.

“Me hice las bubis, bueno ya las tenía hechas, pero se estaba encapsulando uno de los implantes y me estaba molestando muchísimo. El doctor me cambió eso. Como bajé de peso habían cambiado un poco y así que me las subió un poquito y más que nada. Era por el implante que se estaba encapsulando y me estaba doliendo mucho, la verdad. No podía acostarme bocabajo, me dolía mucho pues el doctor los cambios. Estaba como volteado completamente el implante”, explicó Rivera.

Mientras contaba sobre lo ocurrido, sus fans notaron algunas marcas rojas intensas que tenía en su rostro y cuello, por lo que la artista de 37 años manifestó: “Me hice un tratamiento en la cara, en los ojos, en el cuello y en el abdomen que se llama Morpheus. Me lo hicieron hace un par de días y mientras estaba sedada, me hicieron las bubis. Más bien me hicieron las bubis y mientras estaba sedada me hicieron lo del Morpheus”.

La hija de “La diva de la banda” también expresó en qué consistía el procedimiento: “Son tratamientos con jeringas chiquiticas con radiofrecuencia que la colocan) en el cuello y que te lo ponen en lo más alto para que te lo aprieten. Es para la textura de la piel, para reglarla y apretar, para afirmar, y me lo hizo en los ojos, lo hizo en el abdomen, y toda la cara. Puso la maquina en lo más alto. Esto no es un chupetón, es un morete de lo mismo”.

De acuerdo con el Instituto de Medicina Avanzada Ityos, en España, el “Morpheus 8″ es un “tratamiento de antienvejecimiento que rejuvenece la piel y estimula la producción de colágeno. (...) Tata la acumulación de grasa actuando sobre el tejido subdérmico. Combina la radiofrecuencia fraccionada y la penetración con microagujas. De esta forma, alcanza las capas más profundas de la piel.

Este procedimiento rejuvenece la piel y estimula la producción de colágeno, por lo que se usa para reducir celulitis, las arrugas, hiperhidrosis, las marcas de acné, estrías y otras cicatrices. El aparato cuenta con 24 microagujas. Es el médico quien gradúa la intensidad y la profundidad con la que actuarán las diminutas aguas, llegando incluso a penetrar hasta 4 mm en la piel.

Se debe aplicar entre una y tres sesiones, dependiendo del paciente, y el intervalo entre ellas es de tres a seis semanas. Una vez hecho el tratamiento, los primeros días se aplica antibiótico en pomada, para luego cuidarla con cremas hidratantes y protección solar.