Errores comunes que cometes por la noche con tu piel y te está sumando años de día

Después de todos los ataques que sufre tu piel durante el día, desde el sol, la contaminación y el maquillaje, la noche es un momento crucial para ayudarla a que se renueve mientras duermes. Esto se vuelve especialmente más importante a medida que pasan los años ya que de esos cuidados que apliques hoy dependerá su aspecto a futuro.

Hay que admitir que a todas nos ha pasado que ya es tarde, estás cansada y te has olvidado o no te molestas en acercarte siquiera al lavabo para remojar tu cara y quitarte el exceso de maquillaje, polvo y grasa que acumulaste en el día. Eso sí, esto no puede ser una constante porque ten seguro que te arrepentirás al ver tu piel cada vez más envejecida. Por fortuna, nunca es tarde para empezar a enmendar este y otros errores comunes. Aquí te decimos cuáles son esos errores y cómo solucionarlos.

Errores comunes que cometes con tu piel

Belleza Estos errores los cometemos todas y envejecen nuestra piel (Freepik)

No te lavas la cara antes de acostarte

Jamás olvides lavarte la cara antes de irte a la cama. El lavado elimina la suciedad y la contaminación que se acumula en la piel a lo largo del día, algo que puede contribuir al acné y acelerar el proceso de envejecimiento de la piel. Si lavarte en el lavabo es una tarea demasiado complicada, entonces, como mínimo, mantén toallitas faciales micelares en tu mesita de noche y limpia rápidamente desde la comodidad de tu cama. Pero de nuevo, ésta no puede ser una práctica de todos los días.

No eres consistente con el retinol

Esta es una de las mejores cosas que puedes hacer por tu piel por la noche. El retinol alcanza su máximo rendimiento durante las horas nocturnas mientras duermes, por lo que aplicarlo antes de acostarte ofrece muchas ventajas a tu piel. El retinol puede ayudar a regular la producción de grasa y suavizar la piel, acelerando la renovación celular. Y dado que la renovación celular es algo que tu piel ya hace en abundancia mientras duermes, esto sólo mejorará el proceso natural.

Belleza Estos errores los cometemos todas y envejecen nuestra piel (Unsplash)

Te estás exfoliando demasiado

La exfoliación es maravillosa para la piel sin embargo, si haces esto con demasiada frecuencia, podrías provocar microtraumatismos incontrolados en la piel, provocando irritación o posiblemente infección. Lo mismo ocurre también con los exfoliantes químicos. Puedes quitar demasiado y potencialmente dañar la barrera cutánea si te exfolias excesivamente. Máximo debes hacerlo cada dos noches pero lo mejor es 1 o 2 veces por semana.

Estás usando la crema hidratante equivocada (o ninguna)

Este es un error común entre personas con piel grasa o mixta. Creen que su piel ya es grasa y no necesita crema hidratante, pero la verdad es que son dos cosas distintas. La producción de grasa y la hidratación son excluyentes entre sí, y no importa el tipo de piel que tengas, siempre es necesaria una crema hidratante. Ya sea que tu piel sea sensible, seca, grasa, mixta o normal, simplemente elige una crema hidratante que funcione con tu piel pero nunca dejes de hidratarla con una.