¡Cuidado! Este look en tendencia podría provocarte alopecia

El cabello ha sido uno de los aspectos icónicos de la feminidad, siglo tras siglo, pues la sociedad le ha dado un gran peso como indicador del género. Es un símbolo de identidad, es por esto que tiene gran importancia y cuando comienza a caerse prematuramente genera gran preocupación. La alopecia se deber a diversas causas, y una de ellas son algunos peinados.

La caída del cabello puede ser temporal o permanente, según la fuente que lo origine, como la herencia, cambios hormonales, envejecimiento o el tensado desmedido de la hebra capilar. Unos de los rostros más famoso que sufren de esta condición es el de Jada Pinkett Smith, así como Kristen Stewart y Naomi Cambell.

Es importante acotar que es normal que el cabello se caiga, pero la preocupación llega cuando este no vuelve a salir, que puede ser de repente o progresivamente, y afectar solo el cuero cabelludo o todo el cuerpo. De acuerdo con el portal especializado en salud, Mayo Clinic, “las personas suelen perder de 50 a 100 hebras de cabello al día. Normalmente, esto no se nota porque crece cabello nuevo al mismo tiempo. La pérdida del cabello ocurre cuando el nuevo cabello no reemplaza al que se ha caído”.

Hay varios tipos de alopecia, sin embargo, la de tracción es la que mayormente afecta a las mujeres y niñas. El dermatólogo mexicano Ángel Suro Reyes: “Una de cada diez niñas latinoamericanas en edad escolar por influencia cultural de moda, recogen su pelo en trenzas muy apretadas; la alopecia consecuente ocupa el tercer lugar de frecuencia entre las causas de alopecia”.

El especialista señala en un trabajo de investigación publicado en Scielo, que “las extensiones de pelo artificial, fijadores, gorras, pañoletas, ligas, casco de motocicleta, entre otros objetos, son factores coadyuvantes en la causa de esta patología”.

Los moños altos, también conocidos como “cola de caballo”, tienen un gran impacto en el folículo piloso, especialmente cuando se tensa mucho el pelo y el primer caso por este tipo de peinado se documentó en 1907. Ariana Grande y Natalia Jiménez son algunas de las artistas que se caracterizan por llevar ponytail, que en el caso de Ariana combina, además, con extensiones, lo que termina afectando la densidad capilar.

Algunos de los síntomas, más allá de la propia caída del cabello, son dolor de cabeza, sensación de tirantez en la cabeza, piel enrojecida en el cuero cabelludo, inflamación de los folículos pilosos y picor y escozor en la piel. Pero, ¿tiene cura esta patología?, pues muchas veces puede ser reversible, por lo que los expertos dan ciertas recomendaciones.

Estas son evitar peinados muy tirantes y, por supuesto, no hacerlo de forma continua. Usar con moderación los accesorios. Aconsejan usar coletas de tela para que el cabello no se corte, así como lo ajustarlas mucho. Además, de no abusar de las extensiones, trenzas y peinados rastas.