¡Sin filtros ni maquillaje! Victoria Ruffo ‘reaparece’ en redes pero la critican por razón inesperada

Cada vez son más las famosas que se suman a la tendencia ‘No Makeup’ mostrando su rostro al natural y sin una gota de maquillaje, llevando un discurso de aceptación y amor propio ¿En contra de Carolina Herrera?

La propia diseñadora venezolana ha estipulado las claves para que las mujeres transiten por los años con elegancia, ofreciendo una serie de tips que con el paso del tiempo se han vuelto cada vez más controversiales, sobre todo, porque la moda se ha encargado de ir en contra de Carolina Herrera, proponiendo sus prendas y estilos prohibidos para mujeres de más de 40 años.

Tal es el caso de Victoria Ruffo, quien dijo hola al 2024, con una fotografía en la que no tuvo reparo en mostrarse al natural, rompiendo con todas las reglas que la famosa diseñadora ha inculcado por años, aconsejando usar poco maquillaje con tonos rosados y lipstick frambuesa ideales para mujeres de 60 como actriz de ‘La Madrastra’.

Victoria Ruffo empodera las redes sociales con la ‘cara lavada’

Victoria Ruffo se unió a celebridades como la propia Miss Universo, Sheynnis Palacios, Shakira, Jennifer Lopez, Alicia Keys y Zoe Saldaña, mostrando su cara completamente lavada para dar la bienvenida a un nuevo año, que sin duda para muchos está repleto de esperanza.

A sus 61 años, la famosa actriz compartió la que es su primera fotografía del 2024, en ella, se le ve sonriente posar frente a un ambiente sumamente frío, lo que se puede percibir por la nieve que cubre la embarcación en donde se encuentra, presumiendo también, un estilo sumamente abrigador para el que parece ser un destino Europeo (que algunos especulan, podría tratarse de Noruega), acompañada de Omar Fayad, su hermana y sus hijos.

Victoria Ruffo Instagram: @victoriaruffo (Instagram: @victoriaruffo)

La cereza del pastel de su look fue su enorme sonrisa y su cara lavada de la que no tuvo reparo en compartir con sus más de dos millones de seguidores, quienes no dejaron de halagar a la actriz expresándole sus buenos deseos, o bueno, al menos la mayoría de ellos, pues hubo quienes destacaron un ‘error’ en la publicación de Victoria Ruffo.

Fans no perdonan este detalle en la foto de Victoria Ruffo

Sin embargo, el hecho de que se mostrara sin una gota de maquillaje no fue lo que destacó de la fotografía, y es que muchos querían saber qué había más allá de la imagen ¿A dónde fue Victoria Ruffo de vacaciones?

Aunque se llevó los halagos de muchos de sus seguidores, fue una acción la que despertó la molestia de sus seguidores, pues, aunque el destino que presume, parece ser muy bello, la actriz decidió mantenerlo en privado, despertando la curiosidad y la inconformidad de sus seguidores quienes escribieron: “Pero ponga donde está así qué chiste”.