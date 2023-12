Usuarios ‘humillan’ a Miss Francia por su corte de pelo y aspecto físico, pero así calló a los haters

Los concursos de belleza están cambiando, pero en la búsqueda de mejorar, Miss Universo y otros certámenes previos a este gran evento, han causado la furia del público desatando polémicos comentarios contra las mujeres que están participando.

Hace un mes, la nicaragüense, Sheynnis Palacios, se colocó como la primera de su país en coronarse como Miss Universo 2023, pero su proceso para lograr su objetivo no fue sencillo, siendo víctima de distintas burlas y humillaciones por la forma en la que se ganaba la vida, llamándola ‘Miss Buñuelos’, ‘Miss Nacatamales’ y ‘Miss Covid’, convirtiéndose en una verdadera historia de superación y resiliencia.

Pero un nuevo caso se ha asomado en estos famosos certámenes, esta vez fue Miss Francia, (un concurso que lleva más de 100 años de tradición) el que se colocó en el ojo del huracán, pues su ganadora ha causado una serie de opiniones divididas en el público debido a su aspecto físico, representando un nuevo problema en la búsqueda de diversidad en este tipo de concursos donde la belleza ha sido constantemente estereotipada.

Aunque mucho se ha luchado por visibilizar distintos tipos de cuerpos y quitarle la etiqueta a lo que es considerado como bello o estético, Ève Gilles, la ganadora de Miss Francia, ha recibido fuertes comentarios en su contra.

Miss Francia recibe críticas por su aspecto físico

Por primera vez, tras 100 años de historia del certamen de Miss Francia 2024, una de sus concursantes se llevó la corona, con un corte de pelo distinto al que durante un siglo se había acostumbrado, lo que se produjo una serie de polémicos comentarios contra la modelo, Ève Gilles.

El concurso se llevó a cabo en Zénith de Dijon el pasado 16 de diciembre, cuando la modelo Gilles, fue duramente criticada por presumir un corte de cabello pixie y una complexión física con aires andróginos que han desatado los peores comentarios por parte del público en redes sociales.

En ellos, se leían fuertes críticas a la joven, resaltando su ‘extrema’ delgadez, las pocas curvas que presumía y su corte de pelo que no terminó de gustar a nadie, comentando a grandes rasgos que su físico “no representa a una mujer francesa” e incluso la apodaron “Miss Desnutrición” entre otros polémicos calificativos a Éve Gilles, una modelo de 20 años que originaria de Quaëdypre, un pueblo cercano a Dunkerque.

Ève Gilles responde a las críticas por su corona como Miss Francia 2024

Pese a la serie de polémicos comentarios, Ève Gilles celebró su coronación definiéndola como un “logro a la diversidad” declarando: “Nadie debería dictarte quién eres o cómo debes lucir” y añadió: “Estamos acostumbrados a ver concursantes hermosas con cabello largo, pero en mi caso elegí un look andrógino con cabello corto. Cada mujer es diferente, todas somos únicas”.

Pero eso sí, la modelo de 20 años, resaltó: “Yo elegí este pelo, pero no elegí mi cuerpo, ni mi metabolismo. No entiendo cómo alguien puede criticar a una persona por algo que no puede cambiar”.

No todo ha sido malo, pues hubo quienes defendieron a Gilles, incluso una diputada de su país, quien utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje: “Estoy impactada por los comentarios sobre #MissFrance2024. No imaginaba que estábamos allí. Nuestro cabello, y lo que hacemos con él, o cómo lo peinamos, no es asunto de los hombres”.