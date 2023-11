Un armario inteligente: el reto de proyectar lo que deseas a través de tu ropa

En un mundo que a menudo nos insta a seguir tendencias fugaces y estereotipos impuestos, es esencial recordar la importancia de conectar con nuestro estilo y nuestra ropa de manera auténtica. Nuestra vestimenta es una expresión de identidad, una forma de comunicar sin palabras quiénes somos, nuestros valores y hasta los objetivos que queremos alcanzar.

“La ropa es la segunda piel que eliges todas las mañanas no importa quién seas, tu género, tu situación económica o profesional o dónde vivas. Todos comenzamos nuestras mañanas en el clóset con la gran pregunta de ‘qué me voy a poner hoy’”, señaló Cynthia Fuertes, Asesora de Imagen, Personal Shopper y Celebrity Stylist en entrevista con Nueva Mujer. “Para muchos es un tormento pensar en esto pero lo ideal es que fuera un placer porque debería ser un complemento de tu personalidad, de tu esencia, de lo que te gusta”

Aprender a conectar con nuestro estilo es un viaje de autodescubrimiento, un acto de amor propio y una afirmación de nuestra individualidad. La atención al detalle dice mucho y es lo que te llevará a dar una primera buena impresión.

¿Cómo proyectar liderazgo a través de nuestro armario? Lo primero, según la especialista, es proyectar confianza a partir de lo que tienes y estás usando.

“Lo primero es conocer tu cuerpo, no pelearte con él. Todas tenemos inseguridades pero cuando estás enfocada en todo lo que no te gusta, en todo lo que está mal, no hay manera que proyectes que eres una mujer segura pero cuando abrazas tus imperfecciones y tienes claro cuáles son las cosas que amas y te concentras en resaltarlas, vas empezar a sembrar en ti la semilla de la confianza a través de la ropa”.

— Cynthia Fuertes, Asesora de Imagen, Personal Shopper y Celebrity Stylist