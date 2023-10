5 zapatos que restan elegancia después de los 40 y debes evitar: Carolina Herrera lo aprobaría

Algo fundamental en nuestro look es el calzado, así que debes evitar estos zapatos que restan elegancia después de los 40 años.

La propia Carolina Herrera ha hablado al respecto, pero también otros expertos de belleza que reconocen que aunque buscamos comodidad en esta etapa de la vida, no podemos perder el glamour.

Zapatos que restan elegancia después de los 40 y debes evitar

Tenis gruesos

Debes evitar a toda costa estos tenis que parecen mas bien unas plataformas por las suelas tan gruesas que tienen. Estos diseños son ordinarios, toscos y se alejan de la delicadeza y minimalismo, así que ni siquiera en tus looks casuales deberías considerarlos. Te hacen ver desaliñadas y disfrazada.

Zapatos coloridos

Sabemos que los colores no tienen edad, así que no debes sentirte cohibida de experimentar. No obstante, huye de tonos demasiado llamativos o combinaciones estrafalarias que te hagan ser el centro de atención (de mala manera), solo por querer seguir tendencias. Llegando a los 40 años es mejor decantarse por tonos neutros y más clásicos.

Tipo flats

Entre los zapatos que restan elegancia después de los 40 y debes evitar están los flats, pero no siempre, ya que es una opción casual y cómoda que es muy útil, pero no abuses de ella. El exceso de uso de flats le resta sofisticación y estilo a tus outfits porque no combinan con todo. Te dará un aspecto descuidado y poco profesional.

Botines al tobillo

Aunque son hermosos, ten cuidado con ellos. Te pueden hacer lucir más bajita, corta tus piernas y genera un efecto visual poco favorecedor. El problema es que son lo suficientemente largos para que no quede un poco de piel de la pierna al descubierto.

Zuecos

Pese a que pueden ser muy atractivos durante los días de calor por ser abiertos, son informales, hacen que se ensucien los talones y envejecen.