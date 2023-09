Mariana Seaone confesó que se hizo su primer retoque a los 18 años

Durante los recientes días Mariana Seaone ha sonado mucho en las redes sociales, y es que a través del programa de Yordi Rosado pudo abrir su corazón y sacar todo lo que lleva por dentro. En esa conversación contó detalles de una cirugía estética que se hizo con apenas 18 años. La actriz contó cómo fue el momento en el que decidió operarse los senos.

“Llegué con mi mamá y le dije ‘me quiero operar las bubis [senos], mamá’. Tenía 18 años. Mi mamá así [respondió] ‘¡¿cómo?!’. [Le dije] ‘Sí mamá, porque ve mis piernotas y mis nalgas; estoy desproporcionada’. Siempre tuve ese cuerpo de la cubana, de ese lado siento que también mi genética viene del lado de papá; porque mi papá es de madre veracruzana y padre cubano”, contó Seaone en la plática.

En medio de la interacción y narrar su experiencia en el quirófano, la también cantante añadió que: “Me acuerdo perfecto que, además, me las operó [el doctor] López Infante. El mejor. Yo a esa edad”, continuó. “Mi mamá me dijo ‘Ay, Dios mío; bueno, ¿qué hay que hacer? Y empezó a averiguar. Mi mamá fregona, dijo ‘bueno pero vamos a buscar al mejor; no que te hagan cualquier cosa”, agregó.

A propósito de esta decisión que tomó la artista, aprovechó la ocasión de decir que no juzga a nadie que quiera hacerse un cambio físico.

“Me acuerdo también que me dijo que mis prótesis iban a estar conmigo, en mi cuerpo, hasta el día que me muriera. Y la verdad es que nunca se me encapsularon, están impresionantes. Cada vez que me hago una mastografía, están en su lugar y están increíbles. Fue extraordinario su trabajo y, la verdad, están tan bonitas. Y se ven naturales porque si brinco sí se mueven”, reseñó.

Hasta el momento no ha presentado nada irregular en relación a su operación a pesar de haber transcurrido ya varios años.