Text Me: La marca de ropa que nació con creatividad y resiliencia en la pandemia

En medio de las incertidumbres y desafíos que la pandemia trajo consigo, algunas historias de éxito emergieron como un testimonio de creatividad y determinación. Un claro ejemplo de esto es Text Me, una marca de ropa que no solo sobrevivió a la crisis, sino que floreció en el proceso.

En un diálogo muy cálido con Estefanía Benítez, la mente maestra detrás de esta inspiradora empresa de moda, pude conocer más acerca de su travesía desde sus inicios en 2019 hasta convertirse en un referente en el mundo del diseño y la confección.

“Text Me empezó en realidad en 2019, pero tomó impulso en la pandemia”, nos cuenta Estefanía, resaltando cómo los momentos difíciles y las crisis pueden impulsar la creatividad y el ingenio. Desde sus primeros pasos en el proyecto, ella supo que tenía algo especial entre manos. Trabajando simultáneamente en una agencia de marketing, Estefanía se enfrentó al desafío de equilibrar ambas responsabilidades.

“Estoy convencida de que los momentos difíciles y las crisis hacen que las personas saquemos ese lado creativo y también que busquemos nuevas maneras de salir adelante. En realidad, yo tenía este proyecto en 2019 y trabajaba en una agencia de marketing, así que hacía las dos cosas a la par”.

Estefanía Benítez Foto: Cortesía

En cuanto a los consejos para los emprendedores que buscan seguir sus pasiones, Estefanía es franca: “Cuando alguien me pregunta sobre emprendimiento, suelo decirle que tenga paciencia, porque al inicio no es que desde el principio tu emprendimiento te dé dinero; muchas veces al inicio tú tienes que invertir dinero para que el emprendimiento crezca y se haga conocido.” Su experiencia revela que el éxito no llega de la noche a la mañana, sino a través de la dedicación y el esfuerzo constante.

El propósito detrás de Text Me es otro aspecto que Estefanía destaca con pasión. “A veces me pregunto, ¿cuál es mi propósito? Y yo le digo: ‘Te juro que todos sabemos hacer algo muy bien, por ejemplo, que tus amigas o tu familia te digan que eso que haces es muy tú’”. Ella enfatiza la importancia de reconocer las habilidades únicas que poseemos y cómo estas pueden ser la base para construir un negocio significativo.

En cuanto a la moda y el diseño, Estefanía comparte su perspectiva. Su intuición para captar tendencias y prendas que atraigan a un amplio público es un rasgo distintivo que ha impulsado el éxito de Text Me. “Entonces por ese lado, yo creo que tengo eso, es decir, un buen ojo”.

La pandemia trajo consigo un giro inesperado en la forma en que Text Me operaba. “Primero fue en línea”, explica Estefanía, refiriéndose a cómo se adaptaron a las nuevas circunstancias. Desde enfrentar obstáculos como la entrega de productos en medio del confinamiento, hasta capitalizar tendencias como las camisetas con hombreras que se volvieron virales en las redes sociales, Text Me demostró agilidad y capacidad para convertir desafíos en oportunidades.

En las palabras de Estefanía, “un blazer azul es un fondo de armario”, y se trata de piezas que ofrecen versatilidad y elegancia durante años. Su estilo personal, que define como clásico con toques de tendencia, también influye en su selección de prendas. Evita invertir en modas pasajeras y prefiere piezas que se adapten a su estilo y perduren en el tiempo.

Estefanía Benítez Foto: Cortesía

La experiencia de vivir en Europa abrió los horizontes de Estefanía y la llevó a apreciar la moda de manera diferente. En contraste con la moda latina, la europea se centra en la comodidad y la versatilidad, con capas que permiten a las personas adaptarse a climas cambiantes. Estefanía recuerda su primer encuentro con una capa larga en Madrid, una prenda que la cautivó durante meses antes de adquirirla.

Este amor por las capas influyó en el enfoque de Text Me. Estefanía se inspiró en su experiencia personal para crear capas con detalles especiales, como botones dorados y combinaciones de colores únicas. Esta atención meticulosa a los detalles es una característica distintiva de la marca.

La aventura de Estefanía en el mundo de la moda comenzó mientras cursaba su maestría y trabajaba en agencias de comunicación y moda en el extranjero. Aprendió sobre las complejidades de las redes sociales y la influencia en la moda, conocimientos que aplicó a su marca cuando regresó a Ecuador.

El respaldo de su familia fue vital para el crecimiento de Text Me. Desde un modesto comienzo con 300 dólares hasta la primera colección, Estefanía y su madre se convirtieron en socias en esta emocionante aventura. Su madre, con 34 años de experiencia en la banca, aportó una perspectiva invaluable a la logística técnica de la marca. Estefanía reconoce que su madre es el pilar en el que se apoya, la responsable de gestionar la relación con proveedores y el complicado proceso de logística.

La colaboración familiar se ha convertido en un sello distintivo de Text Me. Pero además de eso, la marca también se ha asociado con otros colaboradores clave, como talleres dirigidos por mujeres y expertos en la gestión de proyectos. Estefanía nos lleva a través de su proceso de búsqueda y selección de talleres, un paso esencial en su cadena de producción. “Recomiendo que las personas se reúnan con la persona que maneja el taller, vean el tema de dinero, de tiempos y pidan pruebas de lo que quieren hacer”, aconseja.

La historia de Text Me es un testimonio del poder de la perseverancia y la creatividad en tiempos de adversidad. Desde su comienzo hasta su crecimiento sostenido, esta marca de ropa ha ganado un lugar destacado en el mundo de la moda, gracias a la visión y el esfuerzo incansable de Estefanía Benítez. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, el espíritu emprendedor puede dar lugar a resultados asombrosos.

