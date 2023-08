Orgullosa de sus cicatrices: Dayanara Torres presumió su figura con bikini a los 48 años

A sus 48 años, Dayanara Torres muestra que está mejor que nunca, posando orgullosamente en bikini luego de haber perdido 13 kilos, y es que ella aseguró que se había tomado un tiempo de vacaciones donde se ‘divirtió’ y actualmente no ha dejado de presumir su figura.

“He estado muy llenita de amor, pasándola bien, comiendo rico, enamorada, pero comiendo, disfrutando y poco ejercicio, disfrutando de la vida”.

Fue donde compartió que se estaba sometiendo a una dieta, en un proceso de desintoxicación y renovación en la prestigiosa clínica Dharma junto a Nat Lorente, perdiendo poco más de dos kilos en dos semanas.

Este proceso lo inició desde febrero pasado, agradeciendo a Nat, por el apoyo para encontrar su mejor versión, sobre todo en un año en el que cumple 30 años de haberse coronado como Miss Universo.

Fue el pasado domingo cuando la ex de Marc Anthony, posó con un bikini que además de mostrar su abdomen plano, causó debate en redes sociales, y es que, algunos la señalaron de editar la fotografía, esto, luego de que se viera un ‘extraño’ corte debajo de la pierna del que usuarios pensaron que se trataba de Photoshop.

Dayanara Torres desafía a Carolina Herrera con bikini rosa

Carolina Herrera tiene su propia opinión sobre los bikinis, comentando que este tipo de prenda es para mujeres jóvenes, y es que dentro de sus tips para mantener la elegancia, estos trajes de baño, las minifaldas, jeans y hasta los tenis, son un rotundo no, al menos para mayores de 40 años.

“Las minifaldas son para jovencitas, así como los bikinis. Yo los dejé a finales de los 40, principios de los 50. Y no uso vaqueros porque son para gente joven”. Comenta Carolina Herrera.

Pero Dayanara Torres dio un rotundo giro a las famosas reglas de la venezolana, y causó furor con un bikini rosa chicle en el que presumió su espectacular figura y no solo eso, mostró con orgullo las cicatrices de su operación de rodilla.

Dayanara Torres Instagram: @dayanarapr (Instagram: @dayanarapr)

A la publicación escribió: “Este es mi Domingo… How is yours...? Ps. A los q les gusta hacer zoom, si, esa es la rodilla operada con los 77 puntos”.

¿Qué problema de salud tuvo Dayanara Torres?

En el 2019, Dayanara Torres reveló que había sido diagnosticada con cáncer de piel, cuyas consecuencias podían ser fatales si no se trataba a tiempo, fue entonces que ya se había sometido a dos cirugías, donde una de ellas la habían realizado justo detrás de su rodilla, misma que se ve en su último posteo.

Fue esta la razón por la que comenzaron a acusarla de Photoshop, cuando ella misma aclaró que se trataba de su cirugía y no de una edición.