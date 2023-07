“Puedes ser lo que quieras ser”: 5 looks de Ernesto que lo volvieron el rey de la moda

El fin de semana, un joven originario de Matamoros, se viralizó luego de que un portal de noticia compartiera fotos sin su consentimiento que le acarrearon una ola de críticas contra su persona.

El 20 de julio se convirtió en uno de los días más esperados del año, gracias a Barbie, la película que trajo la nostalgia a miles de fanáticos de la muñeca y que plasmó en sus escenas parte de lo que es crecer, ser mujer y el problema del patriarcado en ‘el mundo real’.

Hace poco más de un año que el mundo entero se vistió de rosa, cuando Valentino viralizó su colección de otoño/invierno 2022-23 de la mano de Zendaya, formando así, la tendencia Barbiecore, en la que el mundo de la muñeca de Ruth Handler, adquiere protagonismo a través de la ropa.

Ernesto TikTok: @jess.alievno (TikTok: @jess.alievno)

Poco a poco veíamos como cada persona en los cines se adueñaba del color rosa y añadía su propio toque a estas prendas, entre estoperoles, látex, lentejuelas, tejidos y colores neón, cada visitante brilló por su look, excepto uno de ellos, Ernesto.

Ernesto, el joven que fue víctima de bulliyng, por su look para ver Barbie

Ernesto, un joven originario de Matamoros, acudió emocionado al estreno de Barbie, sin saber que ese día se convertiría en víctima de bullying por la ropa que utilizó.

Esto sucedió luego de que un periodista de ‘Noticias Sur de Texas & Matamoros’ publicara fotografías de su look sin su consentimiento, desatando una ola de críticas, que mostraban una absoluta falta de respeto hacia su persona.

Posteriormente, Ernesto publicó un video en su cuenta de TikTok en donde compartió algunas palabras “Una página provocó que mucha gente me dijera de cosas y me lastimaron, pero lo que más me lastima es que una página de noticias, tome fotos de mi trasero con afán de hacer burla”.

Todo esto se viralizó en redes sociales y se abrió un debate sobre hablar de los cuerpos ajenos, externando su apoyo hacia el tamaulipeco.

5 looks de Ernesto con los que brilló

Un homenaje digno para Día de Muertos

Con una corona de rosas con un look completamente negro, Ernesto demostró que estaba listo para una de las épocas más esperadas del año.

Ernesto TikTok: @jess.alievno (TikTok: @jess.alievno)

Un amante de los bolsos

En su cuenta de TikTok, muestra la habilidad y el ojo que tiene para los bolsos explicando la funcionalidad de cada uno. Este accesorio es un constante en cada uno de sus looks, como este donde ocupa uno negro que contrasta con su conjunto gris de sudadera y tenis.

Ernesto TikTok: @jess.alievno (TikTok: @jess.alievno)

Conjunto del verano

Las camisas se están adquiriendo popularidad, y este verano sin duda son uno de los básicos del armario, Ernesto usó un conjunto fresco a rayas.

Ernesto TikTok: @jess.alievno (TikTok: @jess.alievno)

Modo vacaciones

Ernesto demuestra que no todo es la ropa rosa, pues presumió un look digno para un viaje con un sombrero y chaleco café con una camisa blanca, añadiendo accesorios como una riñonera y unos lentes de sol.

Ernesto TikTok: @jess.alievno (TikTok: @jess.alievno)

Perfecto para el frío

Ernesto tiene un look perfecto para cada estación, este conjunto de abrigo rojo y camisa blanca lo prueba.