De emprendedoras a líderes: El apogeo de las mujeres en el sector de los cosméticos

Las mujeres tenemos una ventaja frente a la industria de la belleza y cosmética y es que usamos estos productos todos los días. Así lo refleja Liliana Rodríguez, Directora General de Yves Rocher México y la primera mujer en ocupar el cargo. El mercado mexicano es el quinto más importante de la empresa francesa líder en cosmética vegetal por lo que el objetivo de Liliana es mantener dicho posicionamiento a la par que impulsa estrategias que cierren brechas y fomenten que más mujeres se empoderen.

Yves Rocher es una marca que ofrece productos cosméticos efectivos, accesibles y respetuosos con la naturaleza y aunque pertenece a un sector cuyas principales consumidoras son las mujeres, ésta es la primera vez que una ocupa el puesto directivo.

“Entré como soporte a campo, siempre en comercial y fui creciendo a lo largo de los 5 primeros años hasta llegar a la gerencia general, donde se me dio la oportunidad y confianza de tomar esta posición de liderazgo y así poder contribuir en la transformación. Estamos haciendo un plan de trabajo para poder empoderar a nuestra fuerza de ventas y atraer más consumidores a nuestra red y con eso poder ayudarles y seguir contribuyendo en sus economías y seguir creciendo”, afirmó Liliana en entrevista con Nueva Mujer.

La mercadóloga lleva 20 años en venta directa y multinivel y según reveló, la importancia de estas industrias no solamente está en que privilegian el producto y el desarrollo profesional sino que también tienen una visión y misión principalmente con mujeres.

Dado que la base de consumidores de belleza sigue siendo predominantemente femenina, las empresas deben esforzarse por reflejar eso en sus equipos de liderazgo, creando un grupo que pueda relacionarse con las necesidades de sus principales consumidores.

“A mí me llama muchísimo la atención que no haya sido así desde siempre. Imagínate tú una empresa donde el 90% de las representantes son mujeres y donde la decisión de compra en cosméticos son mujeres, que lo lideren hombres me parece algo no necesariamente congruente”, señaló Liliana. “No tengo nada en contra pero me parece que debe haber una igualdad porque son las mujeres quienes pueden darte mucho más idea de hacia dónde ir, qué es lo que es importante en la toma de decisiones, para la construcción de productos, de marca, de servicios”.