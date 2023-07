Carolina Herrera: estos son los zapatos que ninguna mujer debe usar porque se ven ‘horribles’ y restan elegancia

Carolina Herrera recomienda no llevar este tipo de zapatos porque restan elegancia.

Carolina Herrera es un referente de estilo y glamour. A sus 84 años, la empresaria venezolana ha logrado fusionar su estilo clásico con las nuevas tendencias de la moda, para proyectar una imagen más moderna y elegante. Por ello, todo lo que dice se convierte en ‘ley’ para sus seguidores.

En esta oportunidad, la diseñadora reveló cuál es el tipo de zapatos que no deben llevar las mujeres si quieren lucir sofisticadas. “Yo no camino con tenis, sino con zapatos sin tacón. Se ve uno como raro, como esa gente que va al gimnasio y se pone los pants y de repente se los ponen para salir. ¡Se ven horribles! Todo tiene su momento”, sentenció Herrera al referirse al desatino que comenten algunas mujeres al vestir calzado deportivo cuando no van a realizar ese tipo de actividades.

De esta manera, la empresaria descartó la posibilidad de lucir tennis como si se tratara de un accesorio que combina con todo. De hecho, Carolina Herrera reveló que usarlos resta elegancia a la imagen de una mujer. Por esta razón, la venezolana se sinceró al señalar que ‘ni por error’ lleva este tipo de calzado cuando la ocasión no lo amerita.

Esta es la prenda que Carolina Herrera no tiene en su clóset.

Contrario a esto, Carolina Herrera reveló que en su armario nunca falta una camisa blanca, ya que es una prenda muy versátil que funciona en cualquier situación.

Además, las más de cuatro décadas en la industria de la moda, le han servido para darse cuenta que el secreto para lucir elegante y moderna está en vestir acorde a la edad y hacer ejercicio. “Caminar es lo único bueno que hay, para las mujeres y para los hombres y para todo el mundo. Durante la caminada de una hora, camina rápido por un minuto para que el corazón se acelere y es fantástico”, expresó Herrera.

