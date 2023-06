Vanessa Guzmán esculpe su cuerpo con el fisicoculturismo y estos son los resultados

La vida de la exactriz Vanessa Guzmán sufrió un cambio radical. ¿El motivo? su salud física y emocional. La paz la encontró en el fisicoculturismo y le dijo adiós al mundo de la actuación, en el que estuvo inmersa por 22 años y le dio el reconocimiento en el mundo del espectáculo. Ahora, está dedicada de lleno a esta disciplina con la que también ha triunfado, demostrando que tiene talento de sobra.

Vanessa, de 47 años, tuvo una gran pausa en su carrera artística entre los años 2012 y 2020, y ella misma contó en el programa Cuéntamelo ya! que fue por temas mentales, en los que no quiso ahondar, pero aseveró que esto le obligó a frenar el estilo de vida que estaba llevando, pues le estaba ocasionando desencuentros con sus compañeros de trabajo.

Vanessa Guzmán, fisicoculturismo La exactriz Vanessa Guzmán tiene seis años en el mundo del fisicoculturismo.

“Mi problema de ansiedad, que desarrollé en algún proyecto, me generó una retracción completa a nivel social. No sabía, no estaba diagnosticada, no supe cómo trabajarlo. Se me criticó, se me juzgó mucho y yo lo único que vivía era una paranoia interna”, reveló la estrella en “El gordo y la flaca”.

Explicó que, durante las grabaciones en exteriores, con gran cantidad de personas le detonaban crisis de ansiedad, en las que temblaba y le faltaba la respiración, razón por la que dejaba las escenas, lloraba sin motivo y dejó de socializar.

El fisicoculturismo la salvó

La exmodelo comentó que se retiró de la televisión, fue diagnosticada y medicada, luego de un tiempo, en el 2017 entró de nuevo al gimnasio y encontró en el fisicoculturismo “la tabla para su salvación”. Así fue cómo empezó a esculpir su cuerpo hasta lograr un cambio radical que ha despertado la crítica de los internautas, quienes compran su antes y después para descalificarla.

Ya son seis años de duros entrenamientos, de una inquebrantable disciplina y una fortaleza poderosa que la ha llevado a conquistar algunos premios y primeros puestos en competencias deportivas.

“La vida me hizo un tocar fondo, en donde te das cuenta de la vulnerabilidad general de la vida y de muchas situaciones, y es por eso que decido darme esta pausa, actoralmente hablando, y me alejo de los escenarios para dedicárselo [el tiempo] en cuerpo y alma a mis hijos, y por supuesto en mí”, comentó el año pasado en el programa ‘De primera mano’.

En agosto del 2021, la Miss México 1995, se alzó con tres premios en el Vallarta Body Fit: se llevó el primer puesto en el Open Clase C así como en Masters y llegó al tercer lugar en novata. Sin dudas, ella es una fuente de inspiración para mujeres y jóvenes que buscan una salida saludable a sus problemas.