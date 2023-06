Los perfumes más elegantes para usar en verano

Los perfumes son un accesorio que siempre acompaña a las personas, sin importar la temporada que se esté atravesando, bien sea invierno, primavera o verano. De hecho, a la hora de elaborar las fragancias, los expertos toman en cuenta en que estación del año, estos podrán ser más utilizados.

Con esto en mente, hemos venido a hablarte de algunas fragancias que te brindarán un toque de elegancia pero que son perfectas para usar durante los días calurosos de verano.

De acuerdo con los especialistas en belleza de la revista Vogue, los mejores perfumes para el verano que se acerca están pensados para ser un escape refrescante, y dentro de esta lista encontrarás los preferidos de las mujeres más elegantes al ser creaciones polifacéticas y auténticas.

Los 5 perfumes para este verano que te harán sentir elegante:

La Vie Est Belle en Rose

Este perfume llamado La Vie Est Belle en Rose de LancômE, brinda ese toque de elegancia que tanto se busca pues es una esencia más fresca de la original que la mayoría conoce.

La Pausa

Al ser una fragancia de Chanel, es un perfume ideal para mostrar elegancia pues está Inspirada en la residencia de Mademoiselle Chanel en Roquebrune, una esencia que predomina su herencia en las aguas del Mediterráneo y los campos de lavanda que rodeaban la residencia.

Soleil Blanc

Tom Ford cuenta con un perfume llamado Soleil Blanc ideal para este verano. Esta fragancia tiene notas florales que son adictivas en todos aspectos pero con una ligereza que lo hace elegante. Con su aroma, transporta a una isla privada, fresca y tranquila.

Waterlily Sun de Aerin

El perfume perfecto para este verano está diseñado por tener la combinación de notas de bergamota, jazmín y almizcle, exaltando el lado más sensual que tienen todas.

The Last Day of Summer

Gucci lanzó al mercado una de sus mejores combinaciones dignas para este verano que hará que quien lo use, camine con un toque de elegancia en todos los pasos que de. The Last Day of Summer se compone de maderas de cedro, ciprés y nuez moscada.