“Adiós pensamientos nocivos”: Bárbara Mori tuvo esta inseguridad y así logró acabar con ella

Bárbara Mori se convirtió en tendencia luego de protagonizar uno de los momentos más sorprendentes del Festival de Cannes cuando apareció con un diseño con sello mexicano de Alexia Ulibarri, combinado con tenis rompiendo el protocolo y hasta retando los consejos de Carolina Herrera, y es que recordemos que este tipo de calzado es uno de los menos favoritos de la venezolana.

De este forma, demostró que la comodidad y la elegancia sí pueden mezclarse, optando por un hermoso diseño como si de una diosa del Olimpo se tratara en azul satinado, combinado con tenis de plataforma blancos en uno de los eventos más importantes de cine como Cannes.

Fue así que, Bárbara Mori logró colocarse entre las tendencias gracias a su atrevido look, que además de fresco, la colocó entre las celebridades que han desafiado el protocolo de estilo del Festival de Cannes junto a Kristen Stewart y Jennifer Lawrence, quien también apareció con un calzado ‘peculiar’.

Bárbara Mori no solo rompe protocolos, también estereotipos

La actriz de 45 años, posó en Cannes con tenis, demostrando que los tacones no es el único calzado que nos puede ayudar a vernos formales, acabando con los protocolos y desafiando a la icónica diseñadora venezolana Carolina Herrera.

Fue la venezolana quien comentó a Adela Micha que deberíamos evitar a toda costa utilizar tenis, eso para las mujeres que desean mantener la elegancia comentando “Yo no camino con tenis, sino con zapatos sin tacón. Se ve uno como raro, como esa gente que va al gimnasio y se pone los pants y de repente se los pone para salir. ¡Se ven horribles! Todo tiene su momento”.

De esta forma, Bárbara Mori, demostró que no solo Carolina Herrera se equivocaba, sino que el uso de este tipo de calzado se puede potenciar siempre y cuando se cuide todo el estilismo que hay tras él, sabiéndolos combinar.

La mayor inseguridad de Bárbara Mori cuando tenía 25 años

Bárbara Mori demostró que la elegancia no está peleada con el calzado y mucho menos con la edad, pero no solo logró romper con la creencia de la famosa diseñadora, pues hace poco formó parte de los famosos invitados a ‘El Rincón de los Errores’ conducido por Marimar Vega y Efrén Martínez.

Fue durante esta entrevista, donde los famosos recuerdan parte de su pasado y los ‘errores’ que tuvieron, cuando la actriz que diera vida a ‘Rubí’ se sinceró sobre una de las cosas que más causaba inseguridad en su cuerpo durante la filmación de la telenovela, comentando que quizá debió ser menos dura consigo misma y evitar a toda costa los pensamientos nocivos.

Bárbara Mori Youtube El Rincón de los Errores: "Salí adelante y me transformé - Bárbara Mori | El Rincón de los Errores" (Youtube El Rincón de los Errores: "Salí adelante y me transformé - Bárbara Mori | El Rincón de los Errores")

“No estarme criticando tanto, que si la celulitis o no la celulitis, por favor, yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo ‘Rubí’, yo tenía 25 años, tengo 45, ya tiene un rato, yo me preocupaba que mi celulitis y mi celulitis y te juro tenía conflictos en mi mente con la celulitis” comentó Bárbara Mori en ‘El Rincón de los Errores’.

Y añadió: “De pronto me encuentro una imagen yo en ‘Rubí’ p***e cuerpo así de que dices ‘¿qué celulitis? ¿de qué te estabas preocupando, niña, en ese entonces?’. Recuerdas dónde estaba tu mente en ese momento y dices ‘qué pérdida de tiempo’. Un poco menos de pensamientos nocivos hubiera estado bueno”.