¡A sus 53 parece de 20! Nailea Norvind presumió figura con elegante pero sensual bikini negro

Nailea Norvind se convirtió en tendencia luego de que anunciara su romance con Patricio Mercades, a través de una galería de fotografías compartidas en su cuenta de Instagram, donde dio un romántico beso a su novio, quien es 17 años menor que ella, mientras disfrutaban de unos días soleados en la playa.

Los comentarios rápidamente se dividieron en dos, mientras unos le comentaban que se había buscado un ‘colágeno’ otros destacaban lo afortunado que era el artista visual de 35 años por estar con una mujer como Nailea Norvind, quien no solo posee una sólida carrera en la actuación, sino que se ha diversificado en otros negocios, vendiendo productos naturales.

Sin duda la madre de Naian y la también actriz y cantante Tessa Ia, ha sabido cómo sorprender a todos y deslumbrar no solo con la noticia de su nueva oportunidad en el amor, sino por la increíble figura que ha mantenido a sus 53 años, presumiendo un abdomen de impacto apoyada de un bikini negro.

Nailea Norvind presume su figura de impacto con bikini negro

Más enamorada que nunca, Nailea Norvind presumió unas románticas fotografías junto a su novio Patricio Mercades, mientras se daban unos tiernos besos, sino que destacó por la figura que mostró a sus 53 años, presumiendo un abdomen de impacto con un bikini negro.

Los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, y no solo resaltaron la suerte que tenía el argentino Patricio Mercades por mantener una relación con la actriz, que, aparentemente, habría comenzado a principios de 2022, sino por lo increíble que luce la figura de Norvind a su edad. “Woww!!! Guapísima!!!!! Muchas de 20 ya quisiera para esas que andan que si el hijo!!!! Jajajaja es bellísima esta mujer!!!!”, “ay qué afortunado!”, “muero de envidia, qué tipo tan afortunado”, “Si por esta mujer no pasan los años”, “tu edad estás guapísima y disfruta el amor”, escribían sus fans.

El secreto de Nailea Norvind para lucir un abdomen de impacto a los 53 años

Nailea Norvind no solo gritó su amor a los cuatro vientos, también presumió su figura, que a los 53 años parece una joven de 20 con un abdomen bien cuidado donde no se asomaba ni una sola imperfección y la única pregunta que queda es ¿Cómo logra mantener ese cuerpo?

Su secreto radica en el yoga, la disciplina que ha permitido a la actriz presumir ese abdomen, a través de bikinis. Recordemos que practicar este ejercicio no solo ayuda a dar fuerza y flexibilidad en el cuerpo entero, sino que ayuda en muchos aspectos que van más allá de lo físico, sino también en lo mental, pues mejora la digestión, disminuye el estrés y potencia la concentración, además que se mantiene una mejor calidad del sueño.

La actriz, de 53 años, ha presumido sus mejores poses de yoga a través de sus redes sociales, la fuerza y equilibrio que adquirió gracias a esta disciplina. Además, ha buscado compartir más de su expertise con sus seguidores, haciendo sus propias clases y abriendo un canal, donde se muestra practicándolo junto a sus hijas.