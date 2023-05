Uñas cortas 2023: 7 tendencias para mujeres de 40 y 50 años que derrochan elegancia

Clásicas, minimalistas y elegantes. Así podemos describir las uñas cortas que se encuentran en tendencia este 2023 y que nos harán protagonistas a donde quiera que vayamos.

Lo que nos queda claro es que menos es más, especialmente porque con la naturalidad que ha imperado en los últimos años, queremos que nuestras manos encajen perfecto con cualquiera de nuestros looks.

Uñas cortas 2023 para mujeres de 40 y 50 años

Estampadas

Para esta primavera-verano la irreverencia alcanza su máxima expresión acompañada de la creatividad, así que no dudes en incorporar a tus manicuras modelos o estampados que representen tu personalidad. Por estos meses las flores son lo más llevado, pero si te apetece puedes jugar con caritas felices, corazones, líneas curvas y más.

La edad no es una limitante para apostar por estos diseños divertidos, al contrario, nos rejuvenecerán y le darán un toque coqueto al look. Eso sí, no te olvides del equilibrio en tu look combinando con tonos neutros o lisos.

Bases naturales

Por otra parte, las bases transparentes y nudes son super recomendadas para vernos más jóvenes y es que el color de la elegancia es el blanco por excelencia. Transmiten feminidad, delicadeza y se adaptan de buena manera a cualquier atuendo. Los puedes escoger en acabados mate o tradicionales.

Si buscas versatilidad, sobriedad y alargar los dedos entonces escoge estos tonos de base y luego innova toques bonitos como francesas tradicionales, francesas invertidas o flores sencillas sobre tu color natural que le dé un atractivo diferente.

Glitter

Por último, no olvides que si tienes un evento formal, las uñas brillantes son un ‘must’ para todas las mujeres que buscan verse a la moda, en especial, cuando reinventas los modelos tradicionales y elevarás al máximo la sofisticación.