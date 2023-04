Yeri Mua no se deja de quienes se burlan de ella: así demuestra que sigue sumando éxitos

Yeri Mua se ha convertido en una de las influencers más relevantes del momento. La llamada ‘Bratz jarocha’ ha sido reina del Carnaval de Veracruz y se ha ganado un séquito de fans por su transparencia e irreverencia pero también suele ser blanco de burlas y críticas por sus polémicas opiniones.

En los últimos meses, la fama de Yeri ha ascendido considerablemente, algo que ha hecho que muchos cuestionen qué ha hecho para obtener tal reconocimiento.

La infuencer ha sido invitada a diversos programas de televisión como Hoy, Cuéntamelo Ya!, La Saga con Adela Micha y al programa de entrevistas de Paola Rojas, entre otros.

Esto la ha llevado a salirse de su zona de confort de las redes sociales pero también a ser blanco de burlas por parte de los mismos conductores.

Yeri Mua Paul Stanley se burló de la influencer (Tiktok)

Fue Paul Stanley uno de los conductores que no temió en aprovechar el momento para burlarse de la influencer luego de ser invitada a Hoy. Fue en el programa Cuéntamelo Ya! que Stanley señaló que a Yeri “no le gira la ardilla” pues no pudo adivinar las palabras de la dinámica en la que participó en Hoy y en la que Arath de la Torre tuvo que “soplarle” las respuestas

El conductor además la llamó “profuga de ácido fólico” y que era “puro plástico”.

“(Entre) los dizque influencers que invitan al programa Hoy...Una prófuga de ácido fólico. Que mucho baile en las redes, que soy bella y sensual, con más plástico que los santos del mercado, pero se nota que no le gira la ardilla”, dijo.

Yeri Mua se defiende de las burlas

Durante un en vivo y mientras se arreglaba para ir al concierto de Rosalía en el Zócalo de la Ciudad de México, la influencer aprovechó para responder a las burlas de Paul Stanley.

“Que el hijo de Paco Raban de no sé quien...el hijo de...ni sé. Hay gente que ni sé quién es. El hijo de quién sabe que dijo que yo soy pendeja que porque no le atiné a las preguntas de Hoy y pues a lo mejor sí pero yo estoy haciendo mi luchita y en televisión nacional. Si de por sí me pongo nerviosa cuando me preguntan cosas pues en televisión nacional más pero en el foro de Hoy todos me trataron bien” señaló Yeri en su video mientras a lo lejos se escucha a una persona corregir el nombre. “Ay pues pasó desapercibido porque ni lo vi, ni lo reconocí. Yo nada más conocía a Andrea Legarreta y así pero al Paco...”

“Está chistoso, está bien cachetoncito, se parece a un primo mío al que le dicen El Mantecas (...) porque está así, bien cachetón, cachetón, y rojo rojo se pone”, dijo con la ironía que la caracteriza.

La influencer sigue acumulando una fortuna

La odien o la amen, Yeri Mua ha seguido sumando una fortuna gracias a su presencia en redes. Si bien la influencer siempre responde con ironía que su fortuna viene de “hacer el ridículo”, no es mentira que gran parte de su fortuna viene de sus contenidos de redes sociales.

Yeri Mua La fama de la influencer se ha catapultado por su extravagante personalidad (Instagram)

Según un análisis del sitio Social Blade, las ganancias de Yeri en YouTube estarían entre los 17 dólares mensuales (307 pesos mexicanos), hasta 268 dólares (4 mil 824 pesos), a pesar de no haber subido un video desde hace más de un año. Esto se suma a lo que ganaría en Facebook, donde pagan 21 dólares, es decir, 386 pesos por video.

La red social paga 3.80 pesos por cada 1000 visitas, lo que hace que las ganancias estimadas de Yeri Mua estén entre los 9 mil 500 pesos y 12 mil 160 pesos. En TikTok la jarocha estaría ganando aproximadamente más de 1000 pesos mexicanos por sus reproducciones. Por todo lo que sube al día y las reproducciones totales, se calcula que sus ganancias totales solo de redes sociales pueden superar fácilmente el millón de pesos.